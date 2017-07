Aus dem Gerichtssaal Kaufmann klaut im Supermarkt Der Dieb stiehlt eine Jagdwurst für drei Euro. Die Geldstrafe dafür fällt mehr als hundertmal so hoch aus.

Beim Verlesen der Anklageschrift schämt sich der 32-Jährige sichtlich für seine Tat. Er fragt sogar bei der Richterin an, ob man diese Tat wirklich verlesen müsse. Er hat guten Grund für seine Scham. Der Riesaer hatte am 27. Mai in der Merzdorfer Straße im Riesaer Rewe eine Jagdwurst mitgehen lassen – und das als gelernter Einzelhandelskaufmann.

Der 32-Jährige hatte zu dieser Zeit nach eigenen Angaben keine Arbeit und lebte von Hartz IV. Weil am Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto gewesen sei, habe er die Wurst im Wert von 2,99 Euro nicht bezahlen können.

Als eine Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, habe er sehr schnell die Ware zurückgegeben und sich mehrfach entschuldigt. Danach hatte er sogar noch einen Brief an die Leitung des Discounters gesendet und erwartete offenbar keine weitere Strafe dafür. Inzwischen habe der Angeklagte wieder einen Minijob bei einem anderen Discounter erhalten. Der Diebstahl im Rewe kam ihm nun aber doch noch teuer zu stehen: Für die Tat im Mai verhängte Richterin Ingeborg Schäfer eine Geldstrafe von insgesamt 450 Euro. Dass die Strafe so hoch ausfiel, hing auch damit zusammen, dass der Riesaer schon einmal 2015 vom Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt wurde – auch damals wegen Diebstahls. Die Summe hat er bereits abbezahlt.

Neben dem Diebstahl stand der 32-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Angeklagten auch wegen Hausfriedensbruchs vor Gericht. Die beiden sollen im Januar unerlaubt das Firmengelände des NTT-Wertstoffhandels in Riesa betreten haben. Angeblich nur, weil sie ein dringendes Bedürfnis verspürten. Der Chef des Wertstoffhofs vermutet allerdings, dass etwas anderes dahinter steckt: „Wir mussten davon ausgehen, dass die beiden auf dem Gelände spionieren oder was auch immer.“ Es komme öfter vor, dass sich unerlaubt Leute dort herumtreiben und auch einmal etwas mitgehen lassen, ließ er durchblicken. Zudem war umstritten, wofür die beiden eine Heckenschere dabeihatten.

Aus den Zeugenaussagen ging letztlich nur hervor, dass am Ende niemand wirklich sagen konnte, ob die Angeklagten das Firmengelände wissentlich betreten haben – und ob sie überhaupt auf dem Wertstoffhof waren, oder nur auf einem benachbarten Gelände. Der Leiter des Wertstoffhofs war sich da aber sicher, ein dazugerufener Polizist hingegen nicht. Er war mit den Angeklagten im Januar die Fußspuren abgelaufen, die sie im Schnee hinterlassen hatten.

So konnte letztendlich nicht geklärt werden, was die beiden auf dem Gelände gesucht hatten. Die Richterin beließ es bei einer eindringlichen Ermahnung und stellte das Verfahren ein: „Bitte überlegen Sie sich, was Sie tun, vor allem da sie vorbestraft sind und eine Heckenschere dabeihatten.“

