Kauflust für Diesel-Autos lässt nach Im Landkreis wurden 2017 weniger neue Diesel-Wagen zugelassen als zuvor. Die Zahl der Benziner steigt wieder.

Der Diesel-Skandal wird in der Öffentlichkeit vor allem mit einer Marke verbunden. Dennoch konnte VW seinen Marktanteil im Landkreis erneut steigern. © dpa



Der Diesel-Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Autos beschäftigt Politik, Gerichte, Autobauer und Kunden nun schon seit rund zweieinhalb Jahren. Zuletzt geriet die Branche durch Abgastests an Tieren und Menschen in Verruf. Wie aus den aktuellen Zulassungszahlen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hervorgeht, scheint dies auch das Kaufverhalten der hiesigen Autofahrer zu beeinflussen. Die Sächsische Zeitung analysiert die Zahlen.

Fakt 1: Weniger neue Diesel werden zugelassen

Ein Trend hat sich auch 2017 fortgesetzt: Im Landkreis sind immer mehr Fahrzeuge zugelassen. Waren es am 31. Dezember 2016 noch 200 539 Autos, Lastwagen und Motorräder, sind es ein Jahr später 203 901 – macht ein Plus von rund 1,6 Prozent.

Zu diesem Zuwachs beigetragen haben auch Diesel-Autos. Ende 2017 waren exakt 55 797 dieser Fahrzeuge zugelassen – etwa 1 700 mehr als noch ein Jahr zuvor. Auffallend ist jedoch, dass die Zuwachsrate bei Diesel-Fahrzeugen gesunken ist. Erhöhte sich die Zahl der Diesel-Fahrzeuge von 2014 zu 2015 noch um rund sechs Prozent sowie von 2015 zu 2016 um rund 4,8 Prozent, gab es nun einen Zuwachs von lediglich noch 3,2 Prozent. Die Kauflust für Diesel-Autos scheint nachzulassen.

Die Mehrheit der im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zugelassenen Fahrzeuge machen nach wie vor Benziner aus. Deren Zahl ist im vergangenen Jahr um rund 0,5 Prozent auf 118 752 gestiegen. Von 2015 zu 2016 war die Zahl der zugelassenen Benziner sogar gesunken. Weitaus größere Zuwachsraten gibt es bei Hybrid- und bei Elektro-Fahrzeugen – allerdings immer noch auf niedrigem Niveau. Zum Stichtag am 31. Dezember 2017 waren im Landkreis exakt 839 Hybrid-Fahrzeuge zugelassen – 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei den Elektrofahrzeugen sind es 111 – 44 Prozent mehr als 2016. Außerdem sind auf den Straßen des Landkreises zum Beispiel auch gas- oder ethanolbetriebene Fahrzeuge unterwegs.

Fakt 2: Volkswagen am beliebtesten, Skoda holt auf

Er läuft und läuft und läuft – was einst für den Käfer galt, lässt sich für Volkswagen allgemein auch heute noch unterschreiben. Die Modelle des Autobauers aus Wolfsburg sind auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die beliebtesten.

Etwa jeder siebte zugelassene Wagen im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein Volkswagen. Mit 28 668 Fahrzeugen liegt VW damit unangefochten an der Spitze und verweist die Marken Opel (14 947 Zulassungen) und Ford (10 682 Zulassungen) auf die Plätze zwei und drei. Im Vergleich zum Vorjahr konnte VW bei der Zahl der Zulassungen um 142 zulegen. Die Zuwachsrate ist mit 0,4 Prozent jedoch geringer als in den Vorjahren. Bei Opel und Ford setzte sich der Negativtrend auch im vergangenen Jahr fort. Beide Automarken sind immer seltener auf den Straßen des Landkreises zu sehen. Die Zulassungszahlen gehen zurück.

Obwohl Skoda zum VW-Konzern gehört und auch bei Skoda-Modellen manipuliert worden ist, ist die Nachfrage nach der tschechischen Marke ungebrochen. Die Zulassungszahlen stiegen im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent. Das schaffte kein anderer in der Spitzengruppe der sieben beliebtesten Fahrzeughersteller.

Interessant ist der Vergleich mit der bundesweiten Zulassungsstatistik. Dort ist VW vor Opel zwar auch die klare Nummer eins – auf Platz drei steht bundesweit jedoch der Mercedes. Im Landkreis schafft es die Autoschmiede mit dem Stern mit 7 049 Zulassungen lediglich auf Platz sieben. Stattdessen vertrauen die Menschen hier vielmehr auf Skoda. In der Gesamtstatistik für die Bundesrepublik landet der Hersteller aus der Nachbarrepublik Tschechien nur auf Rang acht. Im hiesigen Landkreis erreicht er noch vor Audi (7 987 Zulassungen) und BMW (5 499 Zulassungen) mit genau 10 575 Zulassungen den Platz vier.

Fakt 3: Luxusmarken mit steigendem Erfolg

Die, die es sich leisten können, setzen auf Luxus. Wie aus der Zulassungsstatistik hervorgeht, sind zwischen Freital und Sebnitz immer mehr Automarken zu sehen, die als Luxusartikel gelten dürften.

Am beliebtesten ist im Landkreis mit großem Abstand der Porsche. In der Kartei des Landratsamtes sind aktuell 186 Zulassungen dieses Typs verzeichnet – 15 mehr als noch vor einem Jahr. Beachtlich ist auch der Zuwachs bei der Marke Ferrari von zwei im Jahr 2016 auf sechs Fahrzeuge im Jahr 2017. Maserati gibt es hingegen nur noch zwei statt vier. Von der Luxusmarke Rolls Royce ist unverändert ein Fahrzeug im Landkreis zugelassen. Das weltweite Interesse an der amerikanischen E-Automarke Tesla ist im Landkreis noch nicht zu spüren. Zum Stichtag 31. Dezember waren vier Fahrzeuge zugelassen, zwei mehr als ein Jahr zuvor. Darüber hinaus produzieren etwa auch die Autobauer Audi, BMW, Mercedes und andere Hersteller eine Reihe von Oberklassewagen. Wie viele davon umherdüsen, konnte die Kreisverwaltung aber nicht ermitteln. Die Zulassungsstatistik lässt sich zwar nach Herstellern filtern – unterscheidet aber nicht zwischen einzelnen Modellen wie beispielsweise einem Audi A 3 oder einem Premiumboliden wie dem Audi RS 6 Avant.

