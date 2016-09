Kaufland wird moderner Im Elbe-Center starten die Modernisierungsmaßnahmen. Sie werden bei laufendem Betrieb durchgeführt.

© Symbolbild/Matthias Schumann

Kaufland führt in seinen Filialen regelmäßig Modernisierungsmaßnahmen durch. So auch in der Filiale in Meißen in der Niederauer Straße, die im Oktober 1990 eröffnet wurde. Am Freitag, dem 23. September starten die Modernisierungsmaßnahmen. Ziel ist es, diese im ersten Quartal 2017 abzuschließen, teilt das Unternehmen mit.

Die Maßnahmen umfassen unter anderem die Modernisierung der Ladeneinrichtung, die Umsetzung neuer Konzepte sowie die Erneuerung der Technik. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Einsatz energiesparender und klimaschonender Technik gelegt, wie beispielsweise energieeffiziente Kühlmöbel und LED-Beleuchtung. Die Arbeiten werden bei laufendem Betrieb durchgeführt. Die Kunden können so auch während der Umbauphase ihre Einkäufe erledigen.

Nach der Modernisierung bietet die Filiale eine noch größere Vielfalt an Frische und Qualität. Kaufland ermöglicht allen seinen Kunden einen bequemen und barrierefreien Einkauf, egal ob für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl oder Senioren. Hierfür wurden bereits fast alle Kaufland-Filialen durch den Handelsverband Deutschland (HDE) mit dem Zertifikat „Generationenfreundliches Einkaufen“ ausgezeichnet.

Die Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm. Kaufland ist zum dritten Mal in Folge „Händler des Jahres“. In der Kategorie Supermärkte belegte das Unternehmen den ersten Platz .

