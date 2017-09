Kaufland setzt auf Übersichtlichkeit Der Discounter hat drei Wochen umgebaut. Das soll alte Kunden an den Weißwasseraner Markt binden und neue anlocken.

Statt überall in der 4 800 Quadratmeter großen Filiale verteilt, haben die Marketingstrategen von Kaufland die Aktionsware nun an einem zentralen Ort konzentriert. © Joachim Rehle

Alles neu macht der Mai. Aber auch der September ist manchmal für Neuigkeiten gut. Neu ist die Weißwasseraner Filiale des Discounters Kaufland nicht. Aber nach einem dreiwöchigen Umbau präsentiert sie sich ganz so. Die Gänge zwischen den Regalen sind übersichtlicher, die Regale nicht mehr ganz so hoch wie zuvor. Mit einer einheitlichen Höhe von 1,80 Meter orientieren sie sich nun am menschlichen Maß. Mussten Kunden, die nur Knabberzeug für einen gemütlichen Fernsehabend kaufen wollten, früher durch die ganze Filiale, kürzt nun ein Mittelgang den Weg ab.

Ein Kundenleitsystem mit Beschriftungen der einzelnen Bereiche und gegliedert nach Farben helfen bei der Orientierung und sorgen für Übersichtlichkeit. Außerdem sind seit Kurzem insgesamt 1 200 neue Artikel im Sortiment, davon allein 280 Drogerieartikel. Dazu kommen ethnische Sortimente, also typische Produkte aus Russland, Mexiko und aus Asien.

Eine polnische Abteilung gab es bereits. Rund 15 Prozent der Kunden kommen aus dem Nachbarland. Meist sind es ganze Familien, die ihren Wochenendeinkauf erledigen, hat Martina Meyer von der Weißwasseraner Kaufland-Filiale beobachtet. Sie ist bereits über 20 Jahre für das Unternehmen tätig und seit 17 Jahren in Weißwasser. Ihr persönliches Highlight ist die Frischetheke. Hier hat der Kunde die Wahl zwischen acht Frischkäsesorten, die täglich in eigener Herstellung zubereitet werden.

Auch sonst setzt Meyer mit ihren insgesamt 99 Mitarbeitern auf regionale Produkte, sofern möglich. Gestern präsentierte sich beispielsweise die Marke „Lecker Lausitz“ mit einem Aktionsstand in der Filiale. Hersteller ist der Fleisch- und Wurstwarenproduzent Willms, der seinen Sitz im nahen Industriegebiet-West hat. Darüber hinaus sind beispielsweise Säfte und Leinöl aus der Region im Angebot. Mineralwasser kommt auch aus Lichtenau bei Chemnitz. Betriebsleiter Oliver Jesse machte sich bei einem Rundgang für langjährige Geschäftspartner, darunter auch Vertreter anderer Unternehmen wie Mars und Procter & Gamble, selbst ein Bild von dem Umbau. Aber die Aufnahme regionaler Produkte ins Sortiment gelingt nicht immer, so Martina Meyer. Manchmal können die Anbieter schlicht nicht so viel liefern, wie Kaufland zur Versorgung der Kunden braucht.

Kaufland schließt mit dem Umbau an einen Trend an, der Einkaufen zum Erlebnis machen will. Mitbewerber Lidl hat im vergangenen Jahr in Weißwasser eine neue Filiale eröffnet. Aldi wird 2018 folgen.

zur Startseite