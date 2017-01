Kaufland schließt für Umbau Vom 30. Januar bis 15. Februar bekommt die Filiale ein neues Ladendesign.

Das Kaufland im Elbe Center unterbricht in der Zeit von Montag dem 30. Januar bis Mittwoch den 15. Februar seinen Verkaufsbetrieb. Die Schließung wird genutzt, um die Filiale auf ein neues Ladendesign umzustellen. Die Kunden können während der Umbauphase in der Kaufland-Filiale in der Schützenstraße im Triebischtal einkaufen.

Ab Donnerstag, dem 16. Februar hat die Filiale im Elbe Center dann wieder wie gewohnt geöffnet. In der Zeit der Schließung gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle zwischen den beiden Kaufland-Filialen. Dieser fährt werktags täglich von 8 bis 18.30 Uhr im Stundentakt. (SZ)

