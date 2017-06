Kaufland modernisiert zweite Filiale Nach dem Sonnenstein wird nun der Copitzer Supermarkt neu gestaltet. Für den Umbau ist der Markt zwei Tage geschlossen.

Wegen Umbau ist der Kaufland-Markt in Copitz am Montag und Dienstag geschlossen. © norbert millauer

Pirna. Das neue Ladenkonzept der Kaufland-Kette hält kommende Woche auch in Copitz Einzug, der Supermarkt wird neu gestaltet. Wie Kaufland mitteilt, ist der Markt an der Lohmener Straße wegen der nötigen Umbauarbeiten am Montag, 3. Juli, und am Dienstag, 4. Juli, geschlossen. Ab 5. Juli ist die Filiale wieder wie gewohnt geöffnet und präsentiert sich in neuem Aussehen.

Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Wünsche und Anforderungen der Kunden an einen Supermarkt deutlich verändert. Eine hochwertigere Warenpräsentation soll den Kunden im Markt mehr Aufenthaltsqualität bieten.

In den vergangenen Wochen hat Kaufland bereits die Filiale auf dem Sonnenstein nach dem neuen Konzept gestaltet. Der Zugang zum Markt ist nun barrierefrei – ohne die bisherigen Schranken. Der Blick auf den Verkaufsraum ist offener und übersichtlicher. Freundliche Farben sind mit hellem Holz kombiniert, breitere Gänge bieten mehr Bewegungsfreiheit, auf die Platzierung von Warenpaletten in den Gängen verzichtet Kaufland jetzt. Auch die Regale sind deutlich niedriger geworden. Mit einer Höhe von nur noch 1,80 Metern gestatten sie einen freieren Blick über die Verkaufsfläche. Ein neues Kundenleitsystem mit Piktogrammen sorgt für eine bessere Orientierung. An der Obst- und Gemüsetheke gibt es jetzt elektronische Preisschilder.

In die Umgestaltung jedes Marktes investiert Kaufland nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Betrag. (SZ/ce)

