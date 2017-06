Gut zu wissen Kaufland-Mitarbeiter sind „Supermarkt Stars“ Im Branchenwettbewerb belegten die Großenhainer den zweiten Platz. Zur Auszeichnung ging`s sogar nach Frankfurt/Main.

Einen zweiten Platz gab es für das Mitarbeiter-Team der Kaufland-Filiale Großenhain. © Lebensmittel Zeitung direkt

Die Mitarbeiter des Kauflandes in Großenhain sind die „Supermarkt Stars 2017“. Im Branchenwettbewerb belegten sie in der Kategorie Team des Jahres den zweiten Platz und wurden jetzt mit Silber geehrt. Die feierliche Auszeichnung fand im Palmengarten in Frankfurt am Main statt.

Dynamisch, verlässlich und mit ganz viel Herz engagieren sich die Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Großenhain für ihre Kunden und ihren Markt, heißt es in einer Pressemitteilung. Fest verwurzelt in der Region und immer daran interessiert, Neues auszuprobieren, bieten sie ihren Kunden viele abwechslungsreiche, spannende und kreative Aktionen. Dazu gehören beispielsweise das „gläserne Kaufland“. Hier können Kunden einen Blick hinter die Kulissen werfen mit Vorträgen und Verkostungen oder die Durchführung der Regionalen Woche am „Tag der Sachsen“. Damit gelingt es dem Kollektiv um Henrik Kiehl immer wieder, seine Kunden für Kaufland zu begeistern. „Diese Leistung ist nur möglich in einem starken und motivierten Team. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter und möchte mich ganz herzlich für ihren tollen Einsatz bedanken“, sagt Hausleiter Henrik Kiehl stolz.

Zum vierten Mal Preisvergabe

Der Branchenpreis „Supermarkt Stars“ wird vom Fachmagazin Lebensmittelzeitung direkt vergeben und wurde in diesem Jahr bereits zum vierten Mal durchgeführt. Mit der Auszeichnung werden die besten Marktleiter und Teams im Lebensmittelhandel für ihre vorbildlichen Leistungen geehrt.

Gewählt wurden die Gewinner von einem hochkarätig besetzten Fachbeirat aus Handel und Industrie. Grundlage hierfür waren die Nominierungen der führenden Handelsorganisationen, die jeweils ihre besten Markt- und Hausleiter sowie Marktteams aus ihrem Unternehmen ins Rennen geschickt haben.

Die Preisträger schaffen es, mit ihrem Einsatz, ihrem Gespür für Ware und Präsentation, ihrem unternehmerischen Handeln und ihren kreativen Ideen Kunden und Mitarbeiter nachhaltig zu begeistern. Sie überzeugen in Umsatzentwicklung, Mitarbeitermotivation und Kundenorientierung, stechen mit ihrer Leistung innerhalb ihrer Handelsorganisation und im gesamten deutschen Lebensmittelhandel hervor.

Umfragen unter Großenhainer Kunden bestätigen, dass das Team die Auszeichnung verdient hat. (SZ)

