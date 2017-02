Kaufland kommt Am Donnerstag öffnet das neu gestaltete Einkaufszentrum – und auch Dynamos Ralf Minge und Dixie Dörner sind dabei.

Filialleiterin Marion Eckhardt zeigt eine der vier neuen Selbstbedienungskassen, die es künftig neben acht herkömmlichen Kassen im Kaufland gibt. © Claudia Hübschmann

Unter der Decke werden noch die letzten Rohre gestrichen, überall wuseln Arbeiter in Monteurskombis herum, und im Erdgeschoss putzen Mitarbeiter an den Regalen. Kaum zu glauben, dass es nur noch Stunden sind, bis das alte, neue Kaufland auf der Niederauer Straße seine Pforten öffnet. „Unsere Kunden scharren schon mit den Füßen, wir schaffen das, wir haben es versprochen“, sagt Marion Eckhardt. Die junge Frau ist die Chefin der Kaufland-Filiale. Sie ist gerade 31 und führt den riesigen Lebensmittelmarkt seit zwei Jahren. „Es gibt noch viele Hausleiter bei Kaufland, die sind jünger als ich“, sagt sie und dass man schon viel Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und dem Personal habe. Rund 100 fest angestellte Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sind in der Kaufland-Filiale an der Niederauer Straße beschäftigt. „Die Männer lassen sich an zwei Händen abzählen – sie fühlen sich wohl bei uns.“

Ob sie nicht Akzeptanzprobleme als junge Leiterin bei den vielen Kollegen, die älter sind als sie, hat, lautet die Frage. „Es ist egal, wie alt man ist, es kommt auf die Ausstrahlung und das Fachwissen an und man muss mit den Menschen können.“ Natürlich mache jeder einmal einen Fehler, aber das müsse man sportlich nehmen, sagt die junge Frau, die 2014 als Bereichsleiterin hier im Kaufland angefangen hat.

Das neue Einkaufserlebnis, das Kaufland mit dem Umbau seiner allerersten und damit ältesten Filiale im Osten Deutschlands verspricht, könnte man auf die Formel – weniger ist mehr – bringen. Anstatt die Gänge mit Regalen und die Regale übermannshoch mit Waren vollzustapeln, ist jetzt viel mehr Platz und bei 1,80 Meter Regalhöhe ist Schluss. Das hat für den Kunden den Vorteil, dass er auch noch oben gut an die Waren herankommt. Für die Mitarbeiter hat es den Vorteil, dass hinter den Regalen die Fenster wieder zum Vorschein gekommen sind, sodass jetzt auch Tageslicht in die langgestreckte Verkaufshalle fällt.

Marion Eckhardt zeigt eine der vier neuen Kassen, an denen man künftig seinen Einkauf selbst scannen und bezahlen kann – natürlich sind Kaufland-Mitarbeiter vor Ort, um zu helfen. Helfen sollen in den ersten anderthalb Wochen nach der Neueröffnung auch Hostessen, die den Kunden bei der Orientierung im neuen Kaufland zur Seite stehen. Dafür, dass man sich einfach und schnell zurechtfindet, sind auch große Symbole an den Wänden angebracht. Eine Flasche etwa symbolisiert den Getränkemarkt, eine Keule die Abteilung für Fleisch- und Wurstwaren.

Das Kaufland verspricht seinen Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis. Ob dem so ist, kann man ab Donnerstag 7 Uhr, wenn sich die Türen öffnen, prüfen. Apropos Türen. Es gibt jetzt nur noch einen Eingang: „Wenn man vom Parkplatz in das Center kommt, dann geht es nach rechts“, erklärt Marion Eckhardt. Um 10 Uhr, sagt sie, gibt es dann die offizielle Eröffnung mit Reden vom Wirtschaftsförderer und einem bunten Programm. Schlagersänger Uwe Jensen stellt seine neue CD vor, die Funken vom Karnevalsverein und die Cheerleader sind ebenfalls da. Ab 14 Uhr geben Ralf Minge und Dixie Dörner von Dynamo Dresden eine Signierstunde.

Ob sie dem Ansturm nicht mit gemischten Gefühlen entgegensehe, lautet die Frage an Marion Eckhardt? „Wieso? Wir warten doch schon auf unsere Kunden.“

