Kaufland investiert Millionen-Betrag in Großenhain Der Markt eröffnet heute nach einem intensiven, dreiwöchigen Umbau. Der war nicht billig.

Warenbereichsleiterin Karina Franz vor dem neuen To-Go-Regal in der Obst- und Gemüseabteilung. Hier können Kunden für den kleinen Hunger schnell zugreifen, ohne durch den ganzen Markt gehen zu müssen. © Kristin Richter

Nachdem am Montag das Kaufland geschlossen blieb, können die Kunden ab heute wieder einkaufen. Seit dem 3. Juli wurde hier einiges verändert. Unter anderem wurden die Brotabteilung vor zum Obst und Gemüse verlegt, graue Seitenwände bunt angemalt, die Regale niedriger gemacht, eine zweite Abkürzung eingebaut und mit Holzvertäfelungen eine angenehme Optik geschaffen. Und das alles bei laufendem Betrieb. Jetzt gab die Unternehmensleitung der Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG in Neckarsulm auch Zahlen bekannt. „In Großenhain investieren wir einen siebenstelligen Eurobetrag in die Modernisierung“, sagt Andrea Kübler von der Abteilung Unternehmenskommunikation in Neckarsulm. „Im März dieses Jahres haben wir mit der Modernisierung unserer ersten Filialen begonnen, bis 2018 wird die Umbauphase abgeschlossen sein.“ Kaufland betreibt in sieben Ländern über 1 250 Filialen, davon über 650 in Deutschland.

Im Großenhainer Kaufland arbeiten 85 Angestellte, vorwiegend Frauen. Ende Juni gewannen sie den 2. Platz eines deutschlandweiten Supermarkt-Vergleichs.

zur Startseite