Kaufland-Chef will produktivere Läden Die große Handelskette soll moderner werden – und braucht dafür entweder mehr Umsatz oder weniger Mitarbeiter.

© Claudia Hübschmann

Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz will die Filialen der Warenhaus-Kette auf Effizienz trimmen. „Wir müssen intelligenter arbeiten“, sagte der 52-Jährige der Tageszeitung Heilbronner Stimme. „Es wird aber auch so sein, dass wir mit einer höheren Produktivität unterwegs sein werden, künftig also zumindest denselben Umsatz mit weniger Köpfen abwickeln oder eben mit derselben Anzahl von Köpfen einen höheren Umsatz.“

Um wieder mehr Kunden in die Filialen zu bringen, sollen die Märkte in den kommenden Jahren grundlegend modernisiert werden. Die ersten Testfilialen mit dem neuen Design würden zum Jahresende eröffnet. Im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete Kaufland mit gut 150 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro.

In den vergangenen Wochen hat Kaufland bereits einzelne Produkte aus dem Sortiment genommen. Die Kassierer fragen seitdem auch nicht mehr an der Kasse, ob man alles bekommen habe. Wer an der Informationstheke nach den vermissten Produkten fragt, wird teilweise an die Telefon-Hotline des Unternehmens oder an die einzelnen Hersteller verwiesen.

Derzeit betreibt Kaufland 656 Märkte in Deutschland. Ein Ziel wie 1 000 Standorte sei nicht erreichbar, sagte Kaudewitz. „Das ist baurechtlich nicht darstellbar.“ Das Baurecht sei in den Großstädten sehr restriktiv und werde so eingesetzt, dass es den Bestandshandel schütze. „Wir haben durchaus noch weiße Flecken auf der Landkarte, die auch attraktiv sind – gerade in den Ballungsgebieten.“

Der deutsche Discounter Lidl aus demselben Konzern hat unterdessen angekündigt, weiter in Litauen zu investieren. Die ersten 21 Filialen seien in Betrieb. (dpa/SZ)

