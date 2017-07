Kaufland beseitigt den Schilderwald Die Kunden sollen sich in der Döbelner Filiale besser zurechtfinden. Für Eilige sind die Wege kürzer geworden.

Marcel Heichen, Hausleiter der Döbelner Kaufland-Filiale, zeigt eines der neuen Preisschilder. Ein neues Kundenleitsystem soll das Einkaufen erleichtern. © André Braun

Es fällt sofort ins Auge. Früher hingen in der Obst- und Gemüseabteilung in der Döbelner Filiale von Kaufland viele Schilder. Nach dem Umbau hat sich der Schilderwald deutlich gelichtet. „Nur noch an den Stirnseiten werden besondere Angebote auf größeren Schildern angeschrieben“, sagt Marcel Heichen, Hausleiter der Kaufland-Filiale in Döbeln. Neu sei auch, dass die Preise automatisch geändert werden. „Früher mussten das die Mitarbeiter von Hand machen, jetzt läuft das zentral über den Computer“, so Heichen.

Für eilige Menschen gibt es ein sogenanntes „To-Go-Regal“, aus dem sie sich etwas Essbares für die Mittagspause aussuchen können. Aus diesem Grund wurde die Backwarenabteilung erneuert und näher an den Eingang gerückt. Der Weg aus diesem Bereich zu den Kassen ist kürzer geworden. Mit einem neuen Farbkonzept präsentiert sich Kaufland jetzt moderner. Alle Kühlregale sind mit Türen versehen, wodurch Energie gespart wird. Der Umbau wurde in zwei Tagen realisiert. Er bringt auch große Erleichterungen für die 86 Mitarbeiter. Über die Kosten macht das Unternehmen keine Angaben. (DA/fk)

