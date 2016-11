Kaufland baut auf modernen Frischebereich Bis Februar 2017 entstehen eine neue Bedientheke und ein Backshop. Der Betrieb läuft während des Umbaus weiter.

Ein paar Container und ein Gerüst künden seit einigen Tagen auch im Außenbereich von den Veränderungen in der Filiale. Drinnen ist der Bauabschnitt durch weiße Planen verdeckt. © Claudia Hübschmann

Wer dieser Tage im Kaufland im Meißner Elbecenter an der Niederauer Straße einkauft, der bekommt von den bereits seit Anfang November laufenden Umbauarbeiten nicht allzu viel mit. Lediglich eine weiße Plane vor dem Bereich Molkereiprodukte und ab und zu ein wenig Lärm deuten auf die anstehenden Veränderungen hin. Hinzu kommt eine kleine Baustelle samt Gerüst und Technik im Außenbereich des Gebäudes an der Fellbacher Straße.

Nichtsdestotrotz wird sich das Einkaufen für Kunden in näherer Zukunft verändern. Darauf hat das Kaufland-Team vor einigen Tagen mit einem Aushang bereits aufmerksam gemacht. Darauf ist zu lesen: „Wir modernisieren ihr Kaufland Meißen“. Auf einer Übersichtsskizze sind auf dem Papier die einzelnen Bereiche wie Tiefkühlkost, Drogerie, Süßwaren oder Backwaren eingezeichnet.

Dort, wo derzeit die Molkereiprodukte verortet sind, geht ein Pfeil ab an dessen Ende geschrieben steht: „Hier entstehen unsere neue moderne Bedientheke und der neue Backshop“.

Was sich konkret verändert, verrät der SZ die Pressesprecherin der Kaufland GmbH. Demnach sollen die Arbeiten in der Filiale bis zum Februar 2017 abgeschlossen sein. Ziel sei es, den Einkaufskomfort für die Kunden deutlich zu verbessern.

Dazu sollen ein hochwertig eingerichteter Backshop sowie eine Bedientheke für Fleischerei-Produkte samt moderner Display-Technik mit Informationen über die im Angebot befindlichen Waren beitragen. „Wir bringen damit unsere Gebäudetechnik auf den aktuellsten Stand. Die Maßnahmen umfassen im Wesentlichen die Ladeneinrichtung. Dabei setzen wir auch neue technische Konzepte um“, sagt Christine Axtmann, zuständige Mitarbeiterin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Neben neuer Technik wie den angesprochenen Displays soll sich das Aussehen des Marktes frischer und moderner ausnehmen.

„Wir werden einen völlig neuen Look für Backshop und Bedientheke präsentieren“, so die Sprecherin. Nähere Details will sie aber noch nicht verraten. Genauso sollen die Kosten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Dafür sagt Axtmann, worauf es Kaufland bei den Umbauarbeiten vor allem ankommt: „Wir legen besonderes Augenmerk auf den Einsatz energiesparender und klimaschonender Technik, wie beispielsweise energieeffiziente Kühlmöbel und LED-Beleuchtung.“

Um Platz für den neuen Bedienbereich sowie den Backshop zu schaffen, seien zunächst die Abteilungen für Molkereiprodukte, Süßwaren und Spirituosen innerhalb der Verkaufsfläche neu platziert worden. Nach der Modernisierung stehe den Kunden ein neuer Frischebereich mit erweitertem Sortiment zur Verfügung. Die Arbeiten würden bei laufendem Betrieb durchgeführt, sodass Kunden ihre Einkäufe problemlos weiter erledigen könnten.

Insgesamt – so Axtmann – betreffe der Umbau eine Fläche von rund 450 Quadratmetern. „Die Planungen für die nun begonnene Modernisierung haben vor gut einem Jahr begonnen. Bei der Umsetzung unterstützen uns kompetente und erfahrene Fachbetriebe“, so Axtmann.

Neue Mitarbeiter werden nach der Fertigstellung des Frischebereichs nicht benötigt, erläutert die Kaufland-Sprecherin. „Wir werden die Stellen mit Personal aus den eigenen Reihen besetzen.“

zur Startseite