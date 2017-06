Kaufland auf die Elbwiesen verlegt Werbetafeln und Flyer eines Supermarkts sorgen für Verwirrung in Pirna. Das Unternehmen ist selbst ratlos.

Pirna. Ein paar hübsche Häuser, geschützte Elbwiesen, mittendrin der Elberadweg – Pirnas kleiner Ortsteil Niedervogelgesang ist Idylle pur. Und hier soll jetzt ein Kaufland-Markt stehen? Mit großen Anzeigetafeln im Stadtgebiet und Flyern in den Zeitungen macht Kaufland derzeit fleißig Werbung. „Entdecken Sie das neue Kaufland in Pirna-Niedervogelgesang“, prangt in großen Lettern auf den Anzeigen. Eine gewagte Ansiedlung an einem Ort, den nur der Elberadweg mit dem Rest der Welt verbindet. Etwas kleiner gedruckt klärt das Unternehmen zum Glück schnell auf. Gemeint ist der Markt an der Struppener Straße 11a, also das Kaufland Pirna-Sonnenstein, das umgebaut und nach dem neuen Unternehmenskonzept wertiger gestaltet wurde.

Bleibt die Frage, warum die Marketing-Abteilung des Einzelhändlers den Kaufland-Markt für die Werbung vom Sonnenstein weg nach Niedervogelgesang verlegt. Will man etwa nicht mit dem vermeintlichen Problemstadtteil werben? Das wäre ein Affront gegen alle Sonnensteiner, die hier schließlich gern wohnen. Oder steht tatsächlich eine Ecke des Einkaufsmarkts in Niedervogelgesang?

Ein bisschen peinlich

Letztere Frage kann Pirnas Stadtverwaltung schnell beantworten. Nein, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel, der Kaufland-Markt befindet sich komplett im Stadtteil Sonnenstein. Und zwischen Sonnenstein und Niedervogelgesang liegt auch noch Pirna-Cunnersdorf. Verwechslung unmöglich. Die andere Frage ist der Presseabteilung der Kaufland-Zentrale in Neckarsulm dann doch etwas unangenehm. Man habe überhaupt nichts gegen den Sonnenstein, sagt Pressesprecherin Christine Axtmann. Und eigentlich sei es völlig klar, dass sich der Markt dort befindet. Wie sich der Fehler in die Werbung einschleichen konnte, sei nicht nachvollziehbar. „Aber wir werden das gerade rücken“, verspricht sie.

