Kaufhaus Quaas schließt nicht Gerüchte verkünden das Ende des traditionellen Hauses am Frauenmarkt. Doch Renate Lechner widerspricht.

Sie denkt noch nicht ans Aufhören: Renate Lechner – die Inhaberin vom Kaufhaus Quaas. © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. „Wir sind nach fast 150 Jahren noch lange kein Fall für die Rente“, macht Inhaberin Renate Lechner unmissverständlich klar. Sie reagiert damit auf Gerüchte, dass ihr Kaufhaus Quaas bald schließt. SZ hatte nachgefragt: Was steckt dahinter? Steht das Ende bevor? Geht Großenhain ein weiteres etabliertes Fachgeschäft verloren?

Das Kaufhaus Quaas steht für ein großes Sortiment rund ums Kochen, Schenken und Genießen. Damit ist das Angebot recht einzigartig in der Stadt. Zum herbeigeredeten Ende ihres Geschäfts sagt Renate Lechner: „Alles zu seiner Zeit. Wir freuen uns auch im kommenden Jahr auf unsere Kunden – mit viel interessanter neuer Ware und tollen Angeboten auf 400 Quadratmetern. An dem Gerücht ist nichts dran.“

Renate Lechner ist eine Händlerin aus Leidenschaft und führt das Geschäft in vierter Generation mit engagierten Mitarbeitern. Zwar ist die Inhaberin wie ihr Mann schon Rentner, „aber dies nur hobbymäßig: Meine Passion ist das Verkaufen, und der Kontakt mit den zufriedenen Kunden hält mich frisch“, betont die 66-Jährige. Zudem setzt sie sich ehrenamtlich immer wieder dafür ein, Großenhain als wirtschaftliches Mittelzentrum zu stärken. Lange hat sie das als Vorsitzende der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv gemacht.

Gedanken über die Nachfolge

Über die Nachfolge macht sich die frisch gebackene Großmutter dennoch Gedanken. Denn schließlich solle Einkaufen in Großenhain auch zukünftig ein Erlebnis sein – und dafür brauche es eine attraktive Innenstadt mit gut sortierten Fachgeschäften, ist Renate Lechner überzeugt. Vorerst hält sie selbst die Fäden der Geschäftsführung noch fest in der Hand.

„Die Waren sind überall dieselben, die Menschen nicht“, lobte vor sechs Jahren der Vorstand der Einkaufskooperation Servicegroup aus Bielefeld das Kaufhaus und seine Mitarbeiter. Damals besuchte die Genossenschaft die Stadt und informierte sich auch bei Renate Lechner über das hiesige Stadtmarketing. Lechner ist seit Anfang der 90er Jahre Mitglied in der Genossenschaft. „Beim Kaufhaus Quaas und sicher auch in anderen Geschäften verstehe man, dass Einkaufen auch etwas mit Kommunikation zu tun hat“, sagte Vorstand Horenkamp seinerzeit. Das Sortiment sei sehr breitgefächert, das Kaufhaus verstehe sich als Nahversorger in einer Stadt, die kein Kaufhaus im herkömmlichen Sinn hat.

Bei Quaas gab es immer etwas Besonderes. Das war schon früher so. Die Binnenhandelsökonomin Lechner kaufte zu DDR-Zeiten Exportüberhänge direkt bei den Betrieben, Bratpfannen waren das geeignete „Schmiermittel“, um an andere Dinge heranzukommen. Mit den sowjetischen Streitkräften entwickelte sich eine rege, allerdings nicht offizielle Handelstätigkeit.

