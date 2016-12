Kaufhaus-Pläne sind fertig

Innenansicht des Görlitzer Kaufhauses. Dieses Archiv-Foto mit dem Herrnhuter Stern in der Mitte entstand vor drei Jahren. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Die Pläne für die Sanierung des Kaufhauses werden diese Woche, zumindest noch dieses Jahr, eingereicht. Formale Bestandteile des Bauantrags folgen. Das sagte Stefanie Eggers vom Kaufhaus-Projektteam am Freitag auf SZ-Nachfrage.

Die Stadtspitze hatte davon am Donnerstag im Stadtrat noch keine Kenntnis. Zumindest klangen die Informationen da weniger präzise. „Wir sind mit Herrn Stöcker in Korrespondenz“, sagte Oberbürgermeister Siegfried Deinege auf die Nachfrage eines Stadtrates. Die Stadt habe Investor Winfried Stöcker über die Baumaßnahmen am Postplatz informiert.

Wenn mit der Stadt alles abgestimmt ist, werde ein Teil der Pläne am Kaufhaus veröffentlicht, so Stefanie Eggers. Der Umbau soll voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres beginnen und etwa eineinhalb Jahre dauern. Auch für das Modehaus am Postplatz, das Stöcker ebenfalls plant, seien Unterlagen eingereicht. „Da sind wir aber noch in Abstimmung. Es geht noch um Kleinigkeiten“, so Eggers. (SZ/dan)

