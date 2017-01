Kaufhaus-Investor hat einen Plan Winfried Stöcker und der Denkmalschutz haben sich angenähert. Ein Baustart noch in diesem Jahr in Görlitz wird realistischer.

Eine Ahnung von den Plänen des Kaufhaus-Investors Winfried Stöcker gab es schon im Frühjahr, als der Euro Fashion Award 2016 im Kaufhaus in Görlitz vergeben wurde und eine Ansicht des neuen Kaufhauses über ihm schwebte. © pawel sosnowski/80studio.net

Kaufhaus-Investor Winfried Stöcker hat Pläne für den Aus- und Umbau des Gebäudes am Montag bei der Stadt Görlitz eingereicht. Allerdings handelt es sich noch nicht um die kompletten Unterlagen eines Bauantrages, heißt es aus der Stadtverwaltung. Baubürgermeister Michael Wieler wertet das Ganze dennoch als gutes Zeichen. Zurzeit würden die Unterlagen zum Kaufhaus geprüft, teilt die Pressestelle des Rathauses mit. „Die fehlenden Unterlagen werden nachgereicht. Erst dann kann eine Bewertung durch den Denkmalschutz und die anderen beteiligten Ämter erfolgen“, so Pressesprecher Wulf Stibenz. Daher seien zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über Details der Gestaltung, Wegeführung und Ähnliches am und im Haus möglich.

Stefanie Eggers vom Kaufhaus-Team rechnet damit, dass im Februar über die Pläne abschließend diskutiert wird. „In den eingereichten Unterlagen sind bereits Ideen des Görlitzer Denkmalschutzes eingeflossen“, sagt sie. Aber es handele sich immer noch um Pläne, die Investor Winfried Stöcker habe.

Nach SZ-Informationen haben sich beide Seiten aber mittlerweile stark angenähert. So sind unter anderem die Rolltreppen mitten im Lichthof – dem Prunkstück des Hauses – vom Tisch. Sie waren ein großer Konfliktpunkt mit dem Görlitzer Denkmalschutz. Nun sind sie in einem Anbau vorgesehen. Die ursprünglichen Treppen im Kaufhaus sollen in ihrer Form erhalten bleiben. Unklar bleibt, welche Chance die Pläne eines Dachcafés haben. Stöcker hält außerdem an der Idee eines Übergangs zum City-Center fest. „Der würde sich natürlich schon wegen der Parkplatz-Problematik anbieten“, sagt Stefanie Eggers. Auf jeden Fall sein geplant, dass Besucher des Kaufhauses trockenen Fußes vom City-Center und zurück wechseln können.

Nach SZ-Informationen könnte im Herbst dieses Jahres mit den Bauarbeiten am und im Kaufhaus begonnen werden – wenn es zur Einigung mit der Stadt kommt. Die Eröffnung sollte dann 2019 stattfinden. Der Bau dauert vermutlich mindestens 18 bis 24 Monate.

Auch außerhalb der Stadt werden die Fortschritte zum Thema Kaufhaus-Sanierung begrüßt. „Bisher sah das alles ja wie der berühmte Blick in die Glaskugel aus“, sagt der Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, Lars Fiehler. Man müsse sensibel mit der Sache umgehen, sagt er mit Blick auf den Denkmalschutz und die Interessen des Investors. Er hoffe, so Lars Fiehler, dass es hier zu einer Einigung kommt, die beiden Seiten gerecht wird. „Das Kaufhaus in Görlitz kann sich nur positiv auf andere Gewerke, Unternehmen in der Stadt auswirken“, sagt der Sprecher der IHK.

Investor Winfried Stöcker wiederum möchte die Pläne für den Kaufhaus-Umbau öffentlich machen. „Sie werden demnächst in die Kaufhausfenster gehängt“, teilte er gestern gegenüber der SZ mit. Mit den jetzt eingereichten Plänen ist das Kaufhaus-Projekt offenbar auf einem guten Weg. Und auch mit einem zweiten Stöcker-Projekt in Görlitz geht es voran: dem Modekaufhaus an der Ecke Jakobstraße. „Es wurde inzwischen ein Einkäufer gefunden“, sagt Kaufhaus-Sprecherin Stefanie Eggers. Möglicherweise öffnet dieses „kleine“ Kaufhaus bereits im August dieses Jahres.

Das Team um den Görlitzer Kaufhaus- Investor und Euroimmun-Chef Winfried Stöcker war zuletzt immer vorsichtiger geworden, wenn es um einen konkreten Eröffnungstermin für das große Kaufhaus ging. Schon mehrmals wurde dieser verschoben: von Oktober 2015 war ursprünglich die Rede, später von 2016, dann von 2017. Winfried Stöcker ist bekannt dafür, dass er alles schön machen, jede Attraktion, die das Gebäude hat, nutzen möchte. Das kostet Zeit. Zuletzt war er von einer Eröffnung 2018 ausgegangen. Nach den neuen Plänen ist dies nicht zu halten. Medizinprofessor Stöcker hatte das Kaufhaus 2013 gekauft. Inzwischen wurde das Gebäude von Filmemachern entdeckt, es fanden Mode-Shows darin statt. Wenn noch in diesem Jahr gebaut werden sollte, sind derartige Veranstaltungen wohl nicht mehr möglich.

