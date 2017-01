Kaufhaus-Besitzer wird 70 Kaum jemand hat in den vergangenen Jahren in Görlitz so polarisiert wie Winfried Stöcker. Er ist davon unbeeindruckt immer seinen Weg gegangen.

Winfried Stöcker: Unternehmer und Medizinprofessor, der in Lübeck lebt, aber aus der Lausitz stammt. © St. Scholz

Ein Unikum ist er – zweifelsohne. Ein Medizinprofessor, der ein riesiges Unternehmen führt, der Marmelade kocht und Kaufhäuser, Hotels oder Flughäfen kauft. Und der immer sagt, was er denkt, ob es anderen passt, oder nicht. Winfried Stöcker wurde am 23. Januar 1947 in Rennersdorf geboren. Wenn er heute seinen 70. Geburtstag feiert, dann vielleicht mit einem wehmütigen Blick zurück in die Kindheit. Die Familie musste 1960 ihre kleine Spinnerei in Rennersdorf verlassen, weil die Enteignung bevorstand. Doch die Liebe zur Oberlausitz hat ihn nie losgelassen, sie ist der Grund, warum er heute so oft wieder hier ist, warum er hier investiert und etwas schaffen will. In Rennersdorf und Bernstadt gibt es Niederlassungen seiner Firma Euroimmun AG, mit Hunderten Jobs. Die AG gründete Stöcker 1987 in Lübeck.

Gerade in der alten Heimat hat er wegen seines Engagements und seiner umgänglichen Art viele Bewunderer und Freunde. Trotzdem schlug ihm vor allem in Görlitz und nach und nach auch in ganz Deutschland vor zwei Jahren eine Hasswelle entgegen, nachdem Stöcker sich in einem SZ-Interview mit deutlichen Worten kritisch zur Asylpolitik geäußert hatte. Genauso viele, wie damals mit ihm brachen, stimmten ihm in seinen Aussagen aber auch zu – vor allem in den sozialen Netzwerken fand er viele Unterstützer. Darüber ist langsam Gras gewachsen.

Der Fokus liegt wieder auf den Projekten, in Görlitz auf dem Kaufhaus – auf den beiden Kaufhäusern, die der Unternehmer hier eröffnen will. Mit den Plänen, die Stöcker jetzt für das große Kaufhaus veröffentlicht hat, dürfte sich auch die Zuversicht der zweifelnden Görlitzer, dass er es doch ernst meint mit ihrem Kaufhaus, wieder erhöhen. Wer ihn kennt, weiß, dass eigentlich nie Zweifel angebracht waren. Winfried Stöcker lässt sich für seine Vorhaben eben so viel Zeit, wie er für richtig hält. Damit sie dann auch richtig werden.

