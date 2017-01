Kaufhalle wird WG-Verwaltungssitz Die WG Fortschritt will in diesem Jahr die Rekordsumme von 8,6 Millionen Euro verbauen. Auch eine Fusion ist geplant.

In diesem Jahr soll mit dem Umbau der ehemaligen Kaufhalle in Döbeln Ost I begonnen werden. Der letzte Mieter ist ausgezogen. Die Wohnungsgenossenschaft braucht nicht alle Flächen. Ein Teil der Räume soll wieder vermietet werden. Eventuell wird ein Caterer einziehen, sodass es dort auch die Möglichkeit gibt, Mittag zu essen. © Dietmar Thomas

In den vergangenen Jahren hatte die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt schon durchaus ehrgeizige Investprogramme aufgestellt. In diesem Jahr setzt sie dem noch eins drauf. Rund 8,6 Millionen Euro will die Genossenschaft in Bauvorhaben stecken. Und noch etwas sei anders als sonst, sagte Vorstand Stefan Viehrig. „Früher haben wir immer gesagt, vorbehaltlich, das wir es finanziert bekommen. Dieses Mal steht die Finanzierung schon.“

Viele Vorhaben werden parallel erfolgen, sagte Vorstand Bernd Wetzig. Eines ragt dabei heraus: Der Umbau der ehemaligen Kaufhalle in Döbeln Ost I zum Verwaltungssitz. Allein dafür sind rund 2,7 Millionen Euro eingeplant. Die jetzigen Büros an der Blumenstraße sind nicht mehr ausreichend. Nicht zuletzt will die Genossenschaft die Erreichbarkeit für die älteren Mitglieder verbessern: Im neuen Verwaltungssitz müssen sie keine Treppen mehr steigen. Die Genossenschaft setzt damit auch eigene Erkenntnisse zum Wohnen im Alter um.

Ganz frisch hatte der Vorstand die allerneusten Entwürfe für den Verwaltungssitz auf dem Tisch. Demnach soll im hinteren Bereich der ehemaligen Kaufhalle ein zweigeschossiger Anbau errichtet werden. Die Wohnungsgenossenschaft hatte das Objekt vor zwei Jahren gekauft. Der letzte Mieter, ein Autoteilehandel, ist mittlerweile ausgezogen. „Wir versuchen, Ende Januar die Unterlagen für die Baugenehmigung beisammen zu haben“, sagte Viehrig.

Mitten im Bau ist die Genossenschaft dagegen schon beim sogenannten Wohnpark, der ehemaligen Leninschule. Das Haus ist jetzt winterfest, sodass im Inneren an den 24 seniorengerechten Wohnungen weitergebaut werden kann. Im August soll alles fertig sein – auch die parkähnliche Gestaltung des weitläufigen Grundstücks. Dort sollen in Zukunft die Feste der Genossenschaft gefeiert werden, sagte Viehrig. Im September geht es mit einem „Parkfest“ los, bei dem auch das neue Wohnhaus eingeweiht wird.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt dann nicht, denn in Döbeln Nord soll nach erfolgter Erschließung der Flächen mit dem Bau von sechs „Stadtvillen“ im Wohngebiet „Sonnenterrassen“ begonnen werden. Die Wohnungsgenossenschaft will dort 1,5 Millionen Euro investieren.

Aber es sind nicht nur die prestigeträchtigen Großprojekte, die die Genossenschaft in Angriff nimmt. 1,5 Millionen Euro werden für Instandhaltungen eingeplant. Zudem geht es mit der Sanierung von Wohnungen in Döbeln Ost I weiter. Ab diesem Jahr ist der Block Käthe-Kollwitz-Straße 15-21 mit 48 Wohnungen dran. Er wird über zwei Jahre saniert und wärmeisoliert. Auch Balkone werden angebaut. Gleiches passiert am Block Blumenstraße 65-69.

Rund 1700 Wohnungen hat die Genossenschaft in ihrem Bestand. Und wenn alles nach Plan läuft, werden es bald 145 Wohnungen mehr sein. Die WG-Fortschritt ist mit der wesentlich kleineren Ersten Wohnungsgenossenschaft Hartha wegen einer Fusion im Gespräch. Derzeit laufen noch die Vorbereitungen, sagte Vorstand Bernd Wetzig. Die Gremien beider Genossenschaften müssen der Fusion noch zustimmen.

Die Vorbereitungen der vielen Vorhaben hatte Vorstand und Mitarbeitern einiges abverlangt. 2016 sei ein anstrengendes Jahr gewesen, sagte Wetzig. Aber alle Ziele hatten erreicht oder sogar überboten werden können. Nur der Leerstand hat sich minimal auf 3,4 Prozent (58 Wohnungen) erhöht. „Das schmerzt schon etwas“, sagte Wetzig. Allerdings konnte die Mietschuldenquote sehr niedrig gehalten werden. „Mit nur 0,2 Prozent sind wir die führende Genossenschaft in Sachsen.“

zur Startseite