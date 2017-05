Kaufhalle Ost kann abgerissen werden Die Stadt Zittau hat den Fördermittelbescheid erhalten. Noch dieses Jahr soll das Gebäude an der Brückenstraße fallen.

Abrissobjekt: Kaufhalle Ost an der Brückenstraße. © Rafael Sampedro

Bei der Stadtverwaltung ist der Zuwendungsbescheid für die Fördermittel eingegangen. Die seit 2001 leer stehende Kaufhalle in Zittau-Ost an der Brückenstraße kann abgerissen werden. Darüber informierte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) in der Sitzung des Technischen Vergabeausschusses am Donnerstagabend. Mit dem Rückbau setzt die Stadt einen Stadtratsbeschluss von 2013 um. Der Abriss kostet rund 321000 Euro.

Bis zu 80 Prozent der Summe kommen aus dem Förderprogramm „Integrierte Brachflächenentwicklung“ des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und zehn Prozent aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung. Der konkrete Baubeginn richtet sich nach den Fristen der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren.

In jedem Fall soll die Halle noch in diesem Jahr fallen, weil das Gebäude wegen zerschlagener Scheiben inzwischen zum Sicherheitsrisiko geworden ist. Die Kaufhalle Ost, einst für die Bewohner des Plattenbaugebietes erbaut, bot bis zum Ende der DDR neben Lebensmitteln auch sogenannte Waren des täglichen Bedarfs wie Drogerieartikel und Reinigungsmittel an. Anfang der 1990er Jahre wurde das einstöckige Gebäude erweitert. Eine Bäckerei-Filiale und ein Zeitungs-, Lotto- und Schreibwarenshop zogen ein. Durch zunehmenden Leerstand im Wohngebiet rechnete sich der Betrieb jedoch nicht mehr. (mh)

