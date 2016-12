Kaufen und abreißen? Bautzens Stadtverwaltung ist überzeugt: Eine Sanierung der Krone lohnt sich nicht. Dennoch ist sie an dem Gebäude interessiert.

Die Stadt will mit dem Eigentümer über den Verkauf des Krone-Areals verhandeln. Eine Sanierung der Stadthalle komme aber nicht infrage. © Robert Michalk

Die Krone sei für die Stadt ein interessantes Areal, aber nicht um jeden Preis, sagte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) nachdrücklich am Mittwoch im Stadtrat. „4,5 Millionen Euro ist weit weg von dem, was die Stadt für dieses Gelände zu zahlen bereit ist“, erklärte der OB, der einige Stunden zuvor mit dem Eigentümer Alexander Kindermann telefoniert hatte. Kindermann von der Berliner Onnasch-Gruppe kündigte vor einer Woche in den Medien an, dass man Bautzens Stadthalle mit dem Parkplatz zwischen Töpfer- und Steinstraße verkaufen wolle. Für Aufregung sorgte dabei seine Einschätzung, dass die Stadt Bautzen nicht ernsthaft an einem Kauf interessiert sei. Mehrere Stadträte drängten daraufhin auf den Erwerb des Grundstücks, das sich in exponierter Innenstadtlage befindet.

Angebot bestätigt

Kindermann bestätigte der SZ noch einmal das Angebot von 1,1 Millionen Euro für die Stadthalle an sich sowie die Variante, die Krone mit Parkfläche, Flurstücken hinter der Steinstraße 19 und 19a sowie dem Haus an der Steinstraße 15 für 4 Millionen Euro zu verkaufen. Die Summe bezeichnete der Onnasch-Chef als pauschale Angabe, über die man noch verhandeln könne. Er betonte, dass die Stadthalle mit den Gewerbemietern auch Erträge bringe und nannte jährliche Einnahmen von 85 000 Euro.

Allerdings, wer die Krone kennt, weiß, wie übersichtlich ihre Vermietung ist. Der Fahrradladen ist längst ausgezogen. Bleibt nur der Pizzalieferservice Freddy Fresh und die Billardgarage samt Casino, wo man sich mit Bowling, Billard und Co. die Zeit vertreiben kann. Dazu kommen ab und an Partys im großen Saal.

Für das Krone-Areal gebe es Interessenten aus Sachsen, so Kindermann. „Nicht viele, aber es gibt welche. Ich will aber den Bautzenern den Vorlauf lassen.“ Die Eigentümergesellschaft klopfe erst einmal den Markt vor Ort ab, wie es der geschäftsführende Gesellschafter ausdrückt. In einem späteren Schritt werde es sich die Onnasch-Gruppe jedoch nicht vorbehalten, auch nach internationalen Interessenten zu schauen, die auf Renditen setzen.

Filet-Grunsdtück mit sechs Prozent Rendite

Der Kroneparkplatz wurde inzwischen im Portfolio von Hornig-Immobilien eingestellt. Als Filet-Baugrundstück mit einer Rendite von mehr als sechs Prozent wird er im Netz beworben. Der Preis: 2,6 Millionen Euro. Das Grundstück sei jedoch im Moment nicht zu haben, erklärte Alexander Kindermann. „Ich kann den Parkplatz nicht verkaufen, bevor der Krone-Saal nicht verkauft ist.“ Er begründete das mit der Zuwegung, die zuerst für die Stadthalle geklärt werden müsse. Dann könne über die Parkfläche gesprochen werden.

In der Stadtratssitzung am Mittwoch haben die Fraktionen der CDU, FDP, Die Linke, BBBz und die Claus Gruhl (Grüne) und Mirko Brankatschk (Pegasus) einen Antrag zur Prüfung des Erwerbs des Krone-Areals eingereicht. Darin wird die Verwaltung beauftragt, Verhandlungen mit dem Eigentümer aufzunehmen, Finanzierungen durchzuspielen und die Möglichkeit von Fördermitteln auszuloten. Außerdem sollen erste Nutzungsvarianten skizziert werden. Dabei sollen der Bau- und Finanzausschuss sowie die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) und die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft (BBB) mit einbezogen werden. Dem Stadtrat soll spätestens bis zur Sitzung im Januar 2017 ein Bericht vorgelegt werden.

Nutzung noch offen

Sollte die Stadt Bautzen das Areal wirklich erwerben, dann steht eines fest. Die Stadt wird die Krone in der jetzigen Form nicht betrieben. Dem Gebäude stünde der Abriss bevor. „Wir halten eine Sanierung für ausgeschlossen“, teilte Stadtsprecher Tobias Schilling auf SZ-Anfrage mit. Was mit dem Gelände allerdings geschehen soll, wenn es sich in städtischer Hand befände, ist noch offen. „Bei der gegebenenfalls später notwendigen Diskussion möglicher Nutzungsvarianten für das Areal wollen wir den Beratungen im Stadtrat und seinen Ausschüssen sowie dem Beirat für Stadtentwicklung nicht vorgreifen“, heißt es aus der Verwaltung.

