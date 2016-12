Kaufen, lesen, verschenken Die Stadtbibliothek möchte ihren Bestand modernisieren. Aber das Geld ist knapp. Die Lösung heißt Buchpaten.

Katja Dierbeck vom Buchladen Dierbooks und Michael Dieze von der Bibliothek setzen gemeinsam die Idee der Buchpaten um, durch die der Bestand der Bibliothek vervollständigt werden könnte. © André Braun

Den Roman „Vom Winde verweht“ gibt es schon seit 80 Jahren. Trotzdem wird die Geschichte von Scarlett O’Hara und Rhett Butler, die in den 1860er Jahren im Süden der Vereinigten Staaten spielt, noch gern gelesen. Allerdings können Nutzer der Stadtbibliothek Waldheim das Buch nicht ausleihen. Es gehört nicht zum Bestand. „Wir wollen die Wünsche unserer Leser aber erfüllen“, sagt Michael Dieze, Leiter der Bibliothek. Bei einer Durchsicht der Regalreihen stellte er fest, „dass es noch mehr Lücken gibt, die wir gern füllen würden.“ So entstand eine Liste mit knapp 50 Titeln, die derzeit fehlen. Die Palette ist breit gefächert. Kinder- und Jugendbücher gehören ebenso dazu, wie Belletristik, Frauenromane, Krimis und Thriller, aber auch einige wenige Sachbücher. „Es sind alles Bücher, die unbedingt in eine Bibliothek gehören“, meint Dieze.

Sie zu kaufen, würde allerdings eine Menge Geld kosten, das im Etat der Stadt für die Bibliothek nicht eingeplant ist. „Der Etat ist in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, aber die Preise der Bücher“, sagt Michael Dieze. Das bestätigt Katja Dierbeck, die Inhaberin des Buchladens Dierbooks am Obermarkt. Sie schätzt, dass Bücher mit festem Einband in den letzten Jahren zehn bis 15 Prozent teurer geworden sind.

Deshalb hat Michael Dieze nach einer anderen Lösung gesucht – und gemeinsam mit der Buchhandlung gefunden: die Buchpaten. Die Idee ist simpel. Wer eine Buchpatenschaft übernehmen möchte, kauft eines der Bücher, liest es selbst – oder auch nicht – und schenkt es anschließend der Stadtbibliothek. Wenn der Spender damit einverstanden ist, wird er in dem Buch als solcher vermerkt. „Außerdem erhält er Ende kommenden Jahres eine Einladung zu einer exklusiven Veranstaltung in die Bibliothek“, so deren Leiter.

Die Liste liegt sowohl in der Stadtbibliothek als auch im Buchladen aus. Inhaberin Katja Dierbeck hat im hinteren Teil des Geschäfts ein extra Regal eingerichtet, in dem einige der in der Bibliothek fehlenden Titel zu finden sind. „Hat jemand Interesse an einem anderen Buch von der Liste, bestellen wir das“, sagt Katja Dierbeck. Nach der Umgestaltung der Internetseite der Bibliothek wird die Liste im Laufe des kommenden Jahres auch dort veröffentlicht.

Die Bibliothek will ihre Qualität insgesamt verbessern, so Michael Dieze. Dort stehen rund 18 500 Medien zur Ausleihe bereit. Etwa 90 Prozent davon sind Bücher. Künftig soll der Anteil an DVDs und Zeitschriften erhöht werden. „Im vergangenen Monat haben wir bereits weitere Spiele angeschafft“, so Dieze. Die meisten sind Familien-, es gibt aber auch einige Partyspiele.

