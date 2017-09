Kaufen im Akkord Pirnas Händler wollen mit der Einkaufsnacht Kunden in die kleinen, feinen Läden locken. Sie werden nicht enttäuscht.

zurück Bild 1 von 4 weiter Rock ’n Roll: „Funky-Town“-Chefin Anja sowie ihre Mitarbeiterinnen Krissy und Anja (v.l.) posieren im 1950er-Stil. © marko förster Rock ’n Roll: „Funky-Town“-Chefin Anja sowie ihre Mitarbeiterinnen Krissy und Anja (v.l.) posieren im 1950er-Stil.

Die Tüte, dein Begleiter: Diese Einkäufer haben beim Herrenausstatter Gnauk zugeschlagen. Fotos: Marko Förster (2)/Daniel Förster (2)

Simone Klockow (r.), Inhaberin vom Klimm-Bamm-Borium, zeigt sich mit Tom Rüger im DDR-Chic.

Paul Ochotzki (l.) verköstigt die Bummelnden schon mal probeweise mit Currywurst vor seinem neuen Lokal.

Am Anfang war der Hunger. Die Mädels und Jungs hinter der Theke schreddern Currywürste und wälzen frittierte Kartoffelstäbchen im Akkord, es dampft aus dem Grill, die Arbeiter aus den Poren. Mittendrin steht Paul Ochotzki, er will Mitte Oktober im ehemaligen Restaurant „I-O“ auf der Dohnaischen Straße eine Filiale der Imbiss-Kette „Curry & Co“ eröffnen. Damit die Wartezeit auf indischgelb gewürzte Würstchen nicht zu lang wird, kredenzt er zur Einkaufsnacht am Freitagabend schon mal Kostproben am mobilen Stand. Mit viel Andrang hatte er gerechnet, dass dann derart viele kommen, überrascht ihn. Fast eine Tonne Wurst hat er für die Hungrigen mitgebracht. „Wenn das hier weiter so läuft, sind die Würste bald alle“, ruft er in den Pommes-Nebel. Die Warteschlange reicht vom künftigen Lokal zurück bis über die Barbiergasse hinaus. Stundenlang.

Ochotzkis Grill ist nicht der einzige Hort des Andrangs. Schon kurz nach Beginn der Einkaufsnacht wogt ein großer Menschenpulk durch die Gassen, die die blaue Stunde in ebensolches Licht taucht. Es ist die nunmehr 15. Auflage des Einkaufserlebnisses, als Idee 2003 geboren, ein Jahr nach der schrecklichen Flut, als die Innenstadtläden gerade am Wiedererstehen waren. Jeweils ein bestimmtes Motto und besonders illuminierte Gassen sollten fortan einmal jährlich Kunden ins Pirnaer Zentrum locken, dass sich mit seinen kleinen, individuellen Läden so abhebt von großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese. Und die Händler wurden am Freitagabend nicht enttäuscht.

Menschen über Menschen fluten in die Geschäfte hinein und mit vielen Tüten und glücklichen Gesichtern wieder hinaus. An den Knotenpunkten, beispielsweise an der Windrose auf der Dohnaischen Straße bilden sich gelegentlich Käufer-Trauben, der Begegnungsfußverkehr wird hin und wieder schwierig, aber keiner murrt, alle sind freundlich. In schmalen Gassen wie der Schuhgasse, kann man zu mancher Zeit nur noch im Strom mitschwimmen und abwarten, wohin er einen treibt. Eine Frau am Rande sagt lachend: „Wenn ich da so hinsehe, bekommt man ja beinahe Platzangst.“ Die Händler freut es, die Stimmung ist gut, die Kostüme bunt.

„Shoppen durch die Zeit“ ist diesmal das Motto, und wer genau hinschaut, kann sie entdecken, die verschiedenen Epochen. Simone Klockow vom Klimm-Bamm-Borium auf der Jacobäerstraße steht im braunen NVA-Trainingsanzug und Armee-Käppie auf dem Kopf hinter der Theke. Antje Fischer, Inhaber der Kaffeebar „Eleven“ trägt eine tolle Tolle im Haar, die Belegschaft karierte Hemden, vor dem Bauch verknotet, 1950er und 1960er-Jahre sind hier angesagt, aus dem Boxen singen Bill Haley und Elvis Presley. Alte Schallplatten liegen als Untersetzer auf den Tischen.

Dieser Rockabilly-Stil ist wenige Läden später im „Funky-Town“ bei Anja Schmitt an diesem Abend Trumpf. Der Laden ist rappelvoll, vor den Umkleidekabinen stehen Schlangen. Für die Einkaufnacht hat Anja Schmitt extra einen Posten Kleider im Schnitt der 50er-Jahre geordert, ärmellos, mit weit schwingenden Röcken. Der Abend ist noch nicht alt, da sind schon all diese Kleider vergriffen, selbst das, was sie selbst trägt, ist schon verkauft. Und die Puppe, die mit den letzten dieser Kleider posierte, steht nun nackt im Laden.

Und draußen pulsiert es. Tüten und Taschen tragenden Menschen gehen gassauf und gassab, der Markt ist voll, eine Kindertanzgruppe tanzt auf der Dohnaischen Straße, die Bummelnden gönnen sich zwischendurch ein Schlückchen an den vielen Bowle-Ständen, die süßen Rausch ausschenken.

Auch auf der Schmiedestraße, ganz im Stil der 1970er, gibt es solche Leckereien, wer nicht trinkt, ist in den Geschäften, im Modeladen „Absolut Britt“ von Britt Schramm sieht man die Ware vor lauter Kunden nicht. „Es ist ein toller Abend, alle haben viel Spaß. Das Hippie-Thema kommt an, alles ist schön bunt“, sagt sie. Dann muss sie zurück zur Kasse, dort steht eine lange Schlange. Die Kunden wollen kaufen.

