Kaufbeurer Klatsche wie vor einem Jahr Diesmal verlieren die Lausitzer Füchse mit 1:7. Und der gleiche Hauptschiedsrichter verteilt wieder viele Strafen.

Der eingewechselte Füchse-Torwart Konstantin Kessler hat diesmal den Puck. Aber die Füchse, oft in Unterzahl spielend, hatten alle Hände voll zu tun, um die Kaufbeurer vom Tor fernzuhalten. Das gelang nicht immer © Titus Fischer

Déjà-vu für die Lausitzer Füchse. Beim ESV Kaufbeuren hatten die Weißwasseraner vor genau einem Jahr mit 0:7 verloren, nach einer schwachen Leistung und mit einem Hauptschiedsrichter Ulrich Hatz, der eigentlich immer, wenn eine Entscheidung pro oder gegen die Füchse war, gegen die Füchse entschied und am Ende auch Trainer Hannu Järvenpää zur Weißglut brachte. Der sonst so ruhige Finne kassierte vor einem Jahr sogar eine Spieldauerstrafe, und er sagte auf der Pressekonferenz: „Der Schiedsrichter und ich, wir haben heute beide Fehler gemacht. Aber ich denke, er hat mehr Fehler gemacht als ich.“ Die Geschichte wiederholte sich. Die Füchse boten bis auf die ersten zehn Minuten eine schwache Partie und verloren am Ende mit 1:7 (0:2, 0:3, 1:2). Hauptschiedsrichter war wieder Ulrich Hatz, der Architekt aus Trosberg. Die Strafenbilanz lautete am Ende sechs Strafminuten für Kaufbeuren, 73 Strafminuten für Weißwasser.

Das Spiel begann mit selbstbewussten Füchsen, die zunächst klar überlegen waren und sich Chancen erspielten. Lennartsson und Tegkaev hatten die besten. Der Kaufbeurer Trainer Andreas Brockmann sah sich früh gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Das Spiel wurde danach ausgeglichener. Die Gastgeber gingen dann etwas überraschend in Führung, als die Füchse Joseph Lewis im Drittel ohne Gegenwehr kurven ließen, Kaufbeurer aus dem rechten Bullykreis abzog und den Innenpfosten der langen Ecke traf. Füchse-Torwart Franzreb war die Sicht verdeckt. Nach 16 Minuten gab es eine recht kleinliche Strafe gegen Owens, die die Füchse überstanden. Mit dem Ende der Strafe kassierte Bär die nächste kleinliche Strafe. Diesmal traf Lewis zum 2:0, wobei auch Glück dabei war, weil Füchse-Verteidiger Owens angeschossen wurde und die Scheibe von ihm ins Tor prallte. Nach dem ersten Drittel war die Zwei-Tore-Führung für Kaufbeuren noch geschmeichelt.

Eine Unterzahl über die Drittelpause überstanden die Füchse noch. Als Owens dann den Puck an Oppolzer verlor, der ins Füchse-Drittel lief und einfach flach abzog, rutschte Torwart Franzreb der Puck durch die Schoner. Nach dem 0:3 nahm Trainer Järvenpää den Torwart vom Eis und ersetzte ihn durch Konstantin Kessler, wie übrigens vor einem Jahr auch. Und wieder änderte sich nichts zum Guten. Als nächste kassierte Kania eine Spieldauerstrafe. Der Deutsch-Tscheche hatte Jonas Wolter mit dem Ellenbogen erwischt und ihn förmlich ausgeknockt. Der Kaufbeurer brach auf dem Weg zur Wechselbank zusammen, war bewusstlos, musste lange behandelt werden und wurde ins Krankenhaus geschafft. Später gab es vorsichtige Entwarnung. Die Kaufbeurer nutzten die fünfminütige Überzahl zu einem weiteren Treffer durch Schmidle, der nach einem Abpraller keine Mühe hatte. Danach regten sich die Füchse wie vor einem Jahr erneut über Schiedsrichter Hatz auf, der erst Mücke für eine Kleinigkeit vom Eis stellte, fünf Minuten später aber ein Foul an Mücke nicht pfiff und Mücke für seine Proteste für zehn Minuten vom Eis schickte. Spielentscheidend war das natürlich nicht. Die Kaufbeurer erzielten das fünfte Tor durch Schmidle, der eine Scheibe fast in Kopfhöhe abfälschte. Das Video wurde angeschaut, aber gegen die Füchse entscheiden. Das Spiel war längst gelaufen. Im Schlussdrittel näherte sich auch das Ergebnis dem von vor einem Jahr an. Die Kaufbeurer erzielten zwei weiter Überzahltreffer. Die Füchse versuchten lange vergeblich den Ehrentreffer zu erzielen, bekamen ihn dann kurz vor Schluss nach einem Fehler der Kaufbeurer fast geschenkt. Steven Bär war der glückliche Torschütze, der fast schon ironisch die Arme nach oben riss. Das Spiel endete, wie sollte es anders sein, mit einer Strafe des Hauptschiedsrichters gegen die Füchse-Verantwortlichen, die ihrem Unmut kundgetan hatten.

Schon am Freitag sehen sich beide Teams wieder, aber mit einem anderen Schiedsrichter.

Statistik

ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

1:0 Joseph Lewis 11:10 (Assist: Reinig, Haase)

2:0 Joseph Lewis 18:52 (Überzahl, Sarault, Karevaara)

3:0 Daniel Oppolzer 21:59 (ohne Assist)

4:0 Max Schmidle 27:15 (Überzahl, Ketterer, Laaksonen)

5:0 Max Schmidle 38:48 (Monteith, Thiel)

6:0 Daniel Oppolzer 52:49 (Überzahl, Osterloh, Reinig)

7:0 Charlie Sarault 57:47 (Überzahl, Blomqvist, Ketterer)

7:1 Steven Bär 59:21 (Owens, Lennartsson)

ESV Kaufbeuren

Tor: Vajs

Verteidigung: Ketterer, Monteith – Osterloh, Koziol – Haase, Reinig

Sturm: Schmidle, Laaksonen, Thiel– Lewis, Thomas, Karevaara – Blomquist, Sarault, Wohlgemuth – Oppolzer, Lillich, Wolter

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Kania, Mücke – Hoffmann, Neuert

Sturm: Bodó, Schmidt, Tegkaev – Lennartsson, Eriksson, Hessler – Warttig, Jahnke, Stöber – Götz, Boiarchinov

Schiedsrichter: Dominic Erdle, Ulrich Hatz

Strafen: Kaufbeuren 6, Weißwasser23 + 10 Lennartsson + 20 Kania + 10 Mücke + 10 Schmidt

Zuschauer:2 976

