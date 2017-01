Kaufabsichten an der B 170 Ein Unternehmer will ein Grundstück von der Stadt Dippoldiswalde kaufen. Der Ortschaftsrat will aber ein Stück behalten.

Ein Unternehmer will ein Grundstück an der B 170 von der Stadt Dipps kaufen. © Egbert Kamprath

Ein Anlieger will von der Stadt Dippoldiswalde ein Grundstück kaufen, das sich an der B 170 zwischen der Ausfahrt vom Busbahnhof auf die Bundesstraße in Richtung der Autowerkstatt Ruhsam hinzieht. Auf dem Teil des Grundstücks zur Ausfahrt hin stehen derzeit Altglas- und Kleidercontainer.

Der Kaufinteressent hat auch direkt daneben eine Fläche gepachtet, die er als Parkplatz nutzt, wie Ortsvorsteher René Schlechter informierte. Außerdem hätte der Interessent für das Grundstück schon ein Vorkaufsrecht.

Der Ortschaftsrat kann mit dem möglichen Verkauf aber nur teilweise mitgehen. Dafür gibt es zwei Gründe. Der Standort für die Kleider- und Glascontainer sollte erstens erhalten bleiben.

Zweitens wäre es denkbar, dass die Ausfahrt auf die B 170 einmal an Bedeutung gewinnen könnte. Es wäre eine Möglichkeit, wo die Busse direkt auf die Bundesstraße auffahren könnten, falls beispielsweise einmal der Obertorplatz umgestaltet wird, über den jetzt ja der Großteil des Busverkehrs rollt. Damit diese Verkehrslösung für die Zukunft möglich bleibt, sollte der vordere Teil des Grundstücks nicht verkauft werden, sondern in städtischer Hand bleiben. Mit diesem Vorbehalt stimmte der Ortschaftsrat bei einer Gegenstimme zu, dass die Stadt das Grundstück verkaufen kann.

