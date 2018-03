Kauf-Interesse am Bahnhofsplatz Der Besitzer des Bahnhofs Kötzschenbroda hätte gerne auch den Platz davor.

Der Bahnhof in Radebeul West. © Archiv/Arvid Müller

Radebeul. Er habe Gerüchte gehört und wolle jetzt mal nachfragen, was daran sei, sagte Stadtrat Christian Fischer (Linke) am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss. Es sei erzählt worden, dass der Besitzer des Bahnhofs Kötzschenbroda jetzt auch den Bahnhofsvorplatz teilweise oder sogar komplett kaufen möchte und mit diesem Wunsch an die Stadt herangetreten sei, so Fischer. Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) bestätigte das.

Allerdings habe die Stadt das Anliegen abgelehnt. Beim Bahnhofsvorplatz handele es sich um eine öffentlich gewidmete Verkehrsfläche, die generell unverkäuflich sei. Der Bahnhofskäufer könne den Vorplatz aber für Anlieferungen nutzen. „So wie jedes andere Geschäft im Übrigen auch“, sagte Müller.

Wann sich am Bahnhof etwas tun wird, konnte der Baubürgermeister jedoch nicht sagen. Der Bauantrag, der für März 2017 angekündigt war, sei bis heute nicht bei der Stadt eingegangen. Dem Besitzer fehlten noch gewisse Bausteine, wahrscheinlich Mietverträge, bevor es mit dem Ausbau losgehen könne. „Wir müssen noch ein stückweit warten. Uns bleibt im Moment nichts anderes übrig“, so Müller.

Der Bahnhof Kötzschenbroda ist das Kernstück im Sanierungsgebiet Radebeul-West. Im Gebiet warten alle sehnlichst darauf, dass vom Bahnhofsbesitzer und Investor ein Zeichen kommt, wann er denn endlich mit dem Bau am Gebäude beginnt. Zuletzt hatte er geäußert, in das Haus einen Frischemarkt und eine Gaststätte aufzunehmen. Im Obergeschoss sollen die wesentlichen Räume ebenfalls vermietet werden. Offenbar fehlen dafür noch die letzten Unterschriften.

