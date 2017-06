Kauf des alten Dorfkonsums von Jänschwalde gescheitert Die Gemeindevertreter waren zunächst für den Verkauf. Doch dann änderten sie ihre Meinung.

Ladenbesitzerin Monika Riese (li.) will erst verkaufen, wenn sich ein geeigneter Käufer findet. Foto: Beowulf Kayser

Der Verkauf des alten Dorfkonsums in Jänschwalde an die Gemeinde ist gescheitert. „Die Gemeindevertreter des deutsch-sorbischen Ortes haben sich jetzt in einer weiteren Sondersitzung überraschend gegen den zunächst befürworteten Kaufantrag ausgesprochen“, teilte die Brandenburger Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky (Bündnis 90/Die Grüne) mit. Grund ist das Beanstanden des Kaufantrages durch das Amt Peitz. Es hatte erklärt, dass der Dorfkonsum nicht zur „kommunalen Daseinsfürsorge“ gehört. Auch das Brandenburger Innenministerium teilte anfangs diese Ansicht, korrigierte jedoch nach einer Vorort-Besichtigung seine Auffassung und stand dem Verkauf an die rund 1 500 Einwohner zählende Gemeinde positiv gegenüber. Trotzdem entschieden die Abgeordneten, dass der Konsum nicht an die Gemeinde verkauft wird. Das lag auch an der Sorge der Gemeindevertreter, dass der Konsum im Fall der Haushaltssicherung im nächsten Jahr wieder verkauft werden müsste.

„Es bleibt jetzt zunächst alles bei den getroffenen Vereinbarungen“, sagt Ladenbesitzerin Monika Riese. Bis sich ein geeigneter Käufer für den Dorfkonsum mit einem monatlichen Umsatz von 20 000 Euro finden wird, führt die langjährige Mitarbeiterin Gudrun Starke (58) den Laden als Pächterin weiter. Mit mehreren Tausend Artikeln, einer Lotto-Annahmestelle sowie Dienstleistungen der Post und der Chemischen Reinigung gehört der Dorfladen zur einzigen Versorgungseinrichtung in der Nähe des Kraftwerkes Jänschwalde. „Mein Anliegen ist es, mit dem Verkauf eine zukunftsfähige Entwicklung dieser Einkaufsstätte zu sichern“, so Monika Riese.(kay)

