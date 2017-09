Katzenrettung ist ein teurer Spaß Kaeity ist abenteuerlustig durch und durch. Das hat für ihre Besitzerin in Weißwasser nun unangenehme Folgen.

Kaeity ist ein Energiebündel durch und durch. Aber auch eine ganz Liebe, wie ihre Besitzerin sagt. Die Katze wegzugeben, kommt für sie nicht infrage. © privat

Hätte ich geahnt, dass Kaeity so speziell ist ... Was dann gewesen wäre, lässt Peggy B. offen. Ihre Katze sitzt da, als könnte sie nicht das kleinste Wässerchen trüben. Dabei hat die Mieze ihrer Besitzerin eine satte Rechnung von 300 Euro der Stadt Weißwasser eingebracht. Für einen Feuerwehreinsatz, um das Tier von einem Dach in der Wolfgangstraße zu holen.

Vor anderthalb Jahren nahm die junge Frau, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung genannt haben will, die Katze mit dem besonderen Namen Kaeity (gesprochen: Keehtie) als Babymiezi bei sich auf. Um ihrer eigenen Katze etwas Gutes zu tun, wie sie sagt. Soll heißen, damit die inzwischen vierjährige Lissy muntere Gesellschaft bekam. Diese Katze ist tiefenentspannt, sozusagen die Ruhe in Person. Lissy geht bestenfalls mal im Hausflur spazieren, würde sich nie alleine vor die Türe, geschweige denn weiter weg trauen. Kaeity ist da ein ganz anderes Kaliber. Ein Energiebündel durch und durch. „Ganz speziell eben“, sagt Peggy B., die ein Faible für solche dreifarbigen Glückskatzen hat. Diese Samtpfote sei viel mehr als alles zusammen, was sie in 30 Jahren an Katzenerfahrungen gesammelt hat.

Damit ihre Vierbeiner an die frische Luft können, ist der Balkon im vierten Stock des Mehrfamilienhauses mit einem Katzennetz gesichert. Lissy hätte das nie gebraucht, sie interessert sich sowieso nicht für die Welt da draußen. Kaeity aber kriegte ganz schnell spitz, wie man an dem Netz hochklettern und mit etwas Geschick in die Freiheit gelangen kann. So kam an jenem 24. Juni, was kommen musste ...

Kaeity kletterte über das Netz und an einem Fallrohr hinauf auf’s Dach. „Es hatte nicht den Anschein, dass sie von dort allein wieder herunterkommen würde“, sagt die gelernte Bürokauffrau. Noch ehe sie an jenem Abend den Gedanken zu Ende gedacht hatte, rief ihr Sohn Kenneth die 112. Der 14-Jährige ist Autist und war außer sich vor Sorge um die geliebte Miezi. Zwar versuchte seine Mutter noch, „mit dem Diensthabenden der Rettungsleitstelle am anderen Ende der Leitung zu verhandeln“, doch da war die Feuerwehr Weißwasser bereits auf dem Weg – und bald darauf das Schauspiel für die Nachbarn im Wohngebiet in vollem Gange.

Vor dem Einsatz unterschrieben

Man habe ihr zuerst einen Vertrag unter die Nase gehalten, erinnert sie sich. Sie unterschrieb ohne Zögern. In Gedanken nur bei Kaeity, die womöglich abstürzen würde. Als dann die Drehleiter zum Einsatz kam, während die Katze schreiend über’s Dach flitzte, wurde deren Besitzerin schlagartig klar, dass es wohl einiges kosten würde. „In dem Moment habe ich das verdrängt. Wir waren zu besorgt um Kaeity und einfach nur glücklich, als wir sie 0.30 Uhr endlich wiederhatten“, so die alleinerziehende Mutter.

Viele Menschen glauben, dass die Rettung von Leben nichts kostet und damit auch Tiere gemeint sind, sagt sie. Ein bisschen habe auch sie das gedacht. Zumal man durchs Fernsehen immer mal wieder darin bestärkt werde. Aber sie wisse durch die Pflege ihres Sohnse, „dass das moralische Empfinden längst nicht dasselbe ist wie die Gesetzlichkeit“. Mit Blick auf die Rechnung erklärt Peggy B., dass sie nie und nimmer Hilfe gerufen hätte, wenn sie geahnt hätte, was auf sie zukommt. Es klingt für einen Moment verzweifelt. Dann räumt sie jedoch ein, dass sie ihren autistischen Sohn in seiner Angst um die Katze wohl kaum hätte von dem Anruf abhalten können. Damit andere Katzenbesitzer in ähnlicher Lage gut überlegen, was sie tun, erzählt sie ihre Geschichte der SZ.

„Katzen können sehr gut klettern und kommen in aller Regel auch von dort wieder herunter, wo sie hinaufgeklettert sind“, erklärt Gerd Preußing, der Chef der Feuerwehr in Weißwasser. Wenn jemand zur Rettung einer Katze von einem Dach oder Baum die Feuerwehr ruft, handelt es sich weder um Brandbekämpfung noch um technische Hilfeleistung. Es ist eine freiwillige Leistung. Nach dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sind die Kosten dafür zwingend in Rechnung zu stellen. Die jeweilige Stadt oder Gemeinde ist dazu verpflichtet. Man habe dabei „keinerlei Ermessen“, so Wehrleiter Preußing. Im Falle von Kaeity berechnete die Stadt Weißwasser für den Einsatz der Drehleiter 180 Euro, dazu den Einsatz von zwei Männern. Macht summa summarum 300 Euro. Nachzulesen ist das in der Feuerwehrgebührensatzung von 2016. Dort sind alle Beträge einzeln aufgelistet.

Trotz Rechnung richtig gemacht

Tierrettung ist in Weißwasser so selten nicht. Zweimal rückte die Feuerwehr 2015 deswegen aus, 2016 standen fünf solcher Einsätze zu Buche, 2017 sind es vier. Kostenpflichtig wäre übrigens auch die Beseitigung eines Wespennestes durch die Feuerwehr. Dafür sieht die Gebührensatzung in Weißwasser eine Pauschale von 70 Euro vor. „Auf einem Kinderspielplatz oder in einer Kita könnte es sich aber auch um Gefahrenabwehr handeln. Das schätzt der jeweilige Einsatzleiter vor Ort ein“, so Gerd Preußing. Statt der Feuerwehr könnte man einen Insektenbekämpfer hinzuziehen.

Peggy B. hofft nun, dass sie den Betrag in Raten zahlen darf. Jeder Cent tut der ALG II-Empfängerin weh, die noch keinen Arbeitgeber fand, der sich auf sie und ihren Sohn mit besonderem Betreuungsbedarf einlassen möchte. Freunde rieten der Weißwasseranerin, die Katze lieber wegzugeben. Das aber kommt für die 40-Jährige nicht infrage. „Wir haben doch Verantwortung für das Tier übernommen. Wenn ich sehe, wie Kaeity der Schalk im Nacken sitzt, da habe ich alles richtig gemacht“, sagt sie. Folgen für die Katze hat das Abenteuer nicht. Wenn man mal davon absieht, dass die Miezi so lange Balkonverbot hat, bis ein noch dichteres Netz angebracht ist. Auspowern darf sie sich derweil im Garten.

Die Feuerwehrsatzung von Weißwasser steht online: www.weisswasser.de/stadtrecht

