Katzenpfötchen von früher In der Laurentiuskirche wird der Altar erneuert. Der Restaurator entdeckt dabei ungewöhnliche Spuren.

In unzähligen Stunden hat Michael Gruner den Altar in der Laurentiuskirche von der alten Farbe befreit und Schäden ausgebessert. Der Batzdorfer ist Restaurator für Architektur-Fassungen.

Der kleine Abdruck im roten Ziegel stammt von einer Katze. Die hat wohl im 17. Jahrhundert gelebt.

Ein Teil der Decke im Altarraum wurde probeweise restauriert.

Die weiße Farbe ist ab, und der Altar in der Laurentiuskirche kann wieder seine Geschichten erzählen. Von dem Handwerker, der mit seinen schwieligen Händen den überschüssigen Lehm abstrich und dabei tiefe Rillen im Ziegel hinterließ. Oder von dessen Katze, die in einem unachtsamen Moment in den noch feuchten Lehm trat. „Das darf man sich ja alles nicht so akkurat und ordentlich vorstellen“, sagt Restaurator Michael Gruner und erinnert an die Herstellung der Ziegel, die er im 17. Jahrhundert vermutet.

Mehrere Wochen lang lagen die Backsteine damals vor dem Brennen zum Trocknen auf dem Hof oder in der Scheune – irgendwo zwischen Technik, Ernte und den Tieren. Michael Gruner selbst hat mittlerweile eine ganze Sammlung mit Ziegel-Abdrücken zu Hause – Katzenpfötchen, Hundepfoten und sogar einen Pferdehuf. Mit dem Lorenzkircher Abdruck kommt nun ein neuer hinzu.

Dabei war der seit den 1950er Jahren verdeckt. Damals fand die letzte große Sanierung in dem Gotteshaus statt. Der Altar wurde dabei wie auch die Wände in einem schlichten Weiß gestrichen. Und nachdem er 2013 komplett in den Fluten versunken war, sollte er eigentlich samt Katzenpfötchen ganz verschwinden und von einem massiven Tisch aus Beton ersetzt werden. Denkmalpflege und Kirchenvorstand einigten sich jedoch letztlich auf eine andere Lösung – an der Michael Gruner nun schon seit Ende September arbeitet.

Der alte Altar bleibt erhalten. Die Stufen davor wurden bereits erneuert und hinterlüftet, schadhafte Stellen an den Ziegelsteinen und dem Sandsteingesims wurden ausgebessert und erhalten nun noch eine Lasur. „Es soll nichts schön gemacht werden“, betont Michael Gruner und spricht von einer sparsamen Retusche. Pfarrerin Grit Skriewe-Schellenberg findet indes, dass der Anblick des freigelegten alten Materials jetzt sogar viel lebendiger wirke. Deshalb werde derzeit im Kirchenvorstand diskutiert, eventuell auch an den Wänden wieder etwas von der weißen Farbe zu entfernen. Doch ohne das Engagement der Kirchgänger ginge das alles nicht.

Allein die Arbeiten am Altar kosten mehr als 8 000 Euro. „Das sind alles Spendenmittel. In wenigen Wochen war das Geld zusammen, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt die Pfarrerin. Der im Nachbardorf aufgewachsene Klaus von Przyklenk spendete genauso wie Elmar Mamedov, der Direktor der deutschen Repräsentanz der State Oil Company of Azerbaijan Republic. Auch Prinzessin Elmira von Sachsen, die Familien Kalix und Mehlig und viele weitere Privatpersonen gaben Geld dazu. Schließlich gilt die Laurentiuskirche nicht nur als eine der ältesten Kirchen der Region, sondern auch als die meist frequentierte. Viele Pilger und Radfahrer machen hier halt, sagt Pfarrerin Skriewe-Schellenberg. Es sei ein wichtiges Kulturdenkmal. An dem Gotteshaus bliebe deshalb viel zu tun, auch wenn sich das nicht an wirtschaftlichen Faktoren messen lasse.

Fest stehe bereits, dass ein Teil des Daches im kommenden Jahr neu gedeckt werden soll. Zudem ist eine sogenannte Probeachse im Chorraum geplant, um einen Eindruck zu bekommen, wie die Wände ohne weiße Farbe aussehen könnten. Und auch die Decke im Altarraum liegt der Pfarrerin und dem Restaurator am Herzen. Sie wurde aus dem Rittergut Elbersdorf bei Pirna gerettet, das im Zuge der Bodenreform abgerissen wurde. Sie stammt ursprünglich aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, sagt Michael Gruner – und er würde auch ihre Geschichte gern offenlegen.

