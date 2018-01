Katzenfreunde bleiben auf brauner Tonne sitzen Ein ganzes Jahr nimmt der Müllentsorger die Biotonne mit Katzenstreu mit. Plötzlich wird sie nicht mehr geleert.

Kompostierbare Plastiktüten in Biotonnen sind darin okay. Besser sind Tüten aus Papier. © Schultz/Archiv

Sebnitz. Tierfreunde im Wohngebiet Am Knöchel haben Ärger mit ihren Biotonnen. Besser gesagt mit dem Inhalt. Während in den letzten Monaten die Tonnen geleert wurden, in denen sich kleine Beutel mit Katzenstreu befanden, bleiben die nun offenbar stehen. „Ich habe zwar keine Papiertüten verwendet, dafür aber biologisch abbaubare Plastiktüten verwendet. Das steht sogar auf der Verpackung“, sagt Rosemarie Lange, selbst eine der Betroffenen und Vorsitzende des Sebnitzer Tierschutzvereins. Noch dazu kaufe sie biologisch abbaubares Katzenstreu. Und dennoch wurde die nun übervolle Tonne nicht mitgenommen. Bleibt nun die grundsätzliche Frage: Dürfen Abfälle in biologisch abbaubaren Plastiktüten überhaupt in die braune Tonne? Die Plastiktüten hätten zumindest ihre Tücken, wie Raimund Otteni, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes, auf Nachfrage der SZ bestätigt. „Leider verrotten biologisch abbaubare Beutel nicht in jeder Verwertungsanlage vollständig und verschlechtern damit die Qualität des Kompostes. Das haben Untersuchungen ergeben. Oftmals müssen sie vor oder nach der Verwertung aussortiert und wie Restabfall verbrannt werden“, sagt er. Aus diesem Grund bittet der Zweckverband möglichst um Verwendung von Papiertüten oder Zeitungen. Da die Beutel jedoch mittlerweile von vielen Kunden genutzt werden und auch Vorteile wie die hygienische Sammlung und die Vermeidung des Anfrierens am Behälter aufweisen, würde diese nicht generell verboten. „Wir haben daher unsere beauftragten Entsorgungsunternehmen angewiesen, dass die Biobehälter, worin sich Bioabfälle in biologisch abbaubaren Beuteln befinden, grundsätzlich entleert werden“, sagt Otteni. Er weist aber auch alle Katzenfreunde darauf hin, dass in die Biotonne nur biologisch abbaubares Katzenstreu hineingehöre. Mineralisches Katzenstreu ist auf jeden Fall immer in dem Restabfallbehälter zu entsorgen.

