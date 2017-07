Katzenbesitzer gesucht

Verwirrte Frau zurück gebracht Kamenz. Einem Busfahrer der Linie 182 fiel am Dienstag auf dem Weg von Kamenz nach Schiedel eine ältere Dame auf, die einen verwirrten Eindruck machte. Die 73-Jährige gab an, in die Schule gehen zu wollen. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten das Rätsel schnell lösen. Die Seniorin war bereits von ihrem Pflegedienst als vermisst gemeldet worden. Die Beamten bedankten sich für das aufmerksame Handeln des Busfahrers und brachten die Frau zurück nach Hause.

Autodiebe unterwegs Bautzen. In der Nacht zu Dienstag waren Autodiebe in Bautzen-Gesundbrunnen unterwegs. Von der Otto-Nagel-Straße verschwand ein silberfarbener VW Golf Plus. Das Auto war auf die amtlichen Kennzeichen BZ MC 277 zugelassen. Den Zeitwert des fünf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 10 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet. An der Juri-Gagarin-Straße und der Frederic-Joliot-Curie-Straße hatten Unbekannte dagegen vergeblich versucht, einen VW Golf GTI sowie einen VW Tiguan zu stehlen. Kriminaltechniker sicherten Spuren der Täter.

Herrenlose Katze gefunden Bautzen. Eine junge Katze ist am Mittwochmorgen einer Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus an der Innere Lauenstraße in Bautzen aufgefallen. Das Tier gehörte offensichtlich keinem der Mieter. Eine Streife des örtlichen Reviers nahm sich der Katze an und brachte sie zum Tierheim nach Bloaschütz. Dort wartet das Tier nun auf seinen Besitzer.

Anhänger gestohlen Taubenheim. Diebe haben in der Nacht zu Dienstag einen Autotransportanhänger gestohlen. Der nicht zugelassene Doppelachser der Marke Hürth stand auf einem Grundstück an der Straße Am Schafberg in Taubenheim. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf insgesamt mit rund 1 200 Euro. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Baum und Wiese in Brand Schmorkau. Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Waldstück zwischen Weißbach und Schmorkau ausgerückt. Ein Baum und Teile einer angrenzenden Wiese waren in Brand geraten. Die Kameraden löschten das Feuer. Unbekannte hatten auf dem Waldweg vermutlich einen Feuerwerkskörper gezündet und so den Brand ausgelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu schnell gefahren Kleinwelka. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes hat Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße in Kleinwelka die Geschwindigkeit kontrolliert. Von rund 900 Fahrzeugen, die innerhalb von viereinhalb Stunden auf der Hoyerswerdaer Straße durch die Ortschaft fuhren, war etwa jedes sechste schneller als erlaubt unterwegs. Es blitzte 148 mal. In 110 Fällen wird ein Verwarngeld bis 35 Euro auf die betroffenen Fahrer zukommen, in den übrigen Fällen ein Bußgeld - teilweise mit Punkten im Zentralregister oder gar mit einem Fahrverbot verbunden. Ein im Landkreis Bautzen zugelassener Opel raste 103 km/h durch die Ortschaft. Für die Überschreitung von 53 km/h sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog zwei Monate Fahrverbot, 280 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister vor.