Katzen tanzen zur Schlagernacht Die Candy Cats aus dem Kreis Bautzen machen auf der Bühne eine gute Figur. Davon können sich die Besucher am Sonnabend in Neschwitz überzeugen.

Die Candy Cats in Aktion mit Schlagersängerin Julia Lindholm (Mitte). Gabriela Große (l.) und Stefanie Pelz (r.) tanzen am Sonnabend für die Schlagermafia zur Schlagernacht Neschwitz. Zur Gruppe gehören noch Tanja Krumtung und Lisa Micksch. © PR/Nikolaos Bakalakos

Wenn am Sonnabend die beiden Herren der Schlagermafia um 17.30 Uhr mit der Moderation der Neschwitzer Schlagernacht beginnen, dann sind Stefanie Pelz und Gabriela Große bereit, die Schlagersänger als Tänzerinnen zu begleiten. Die beiden jungen Frauen sind zwei der vier Mitglieder der Tanzformation Candy Cats, die 2011 in Bautzen gegründet wurde.

Auf die Idee, die Schlagermafia in Neschwitz zu begleiten, kamen die Tänzerinnen, weil sie das schon einmal beim Stadtfest in Wilthen taten. „Das hat nicht nur uns Spaß gemacht, sondern auch den Leuten gefallen“, erzählt Gabriela Große. Und so fragte sie beim organisierenden Sportverein Blau-Weiß Neschwitz und den Künstlern an, ob sie bei der Schlagernacht dabei sein dürfen. Und sie dürfen. „Wir haben nun unsere Choreografien für die einzelnen Titel vervollständigt“, sagt die 25-Jährige, die in Bischofswerda einen Job im Sportmanagement und Eventmarketing hat. Stefanie Pelz, die zweite Tänzerin an diesem Abend, ist die Chefin der Gruppe. Sie arbeitet im öffentlichen Dienst, tanzt aber auch schon seit vielen Jahren in ihrer Freizeit. Zu den beiden, die in Neschwitz tanzen, gehören dann noch Tanja Krumtung, 29 Jahre alt und Erzieherin sowie Lisa Micksch, Medizintechnikerin, 23 Jahre. Sie kennen sich aus verschiedenen Tanzformationen und fanden sich vor sechs Jahren zusammen. Trainiert wird unregelmäßig, denn von den jungen Frauen wohnen zwei in Dresden, eine in Bischofswerda, eine in Bautzen. „Aber da ruft man schnell mal durch, um einen Termin zu finden. Vor den Auftritten wird viel auch am Wochenende trainiert“, sagt Gabriela Große.

Schon im Fernsehen zu sehen

Bevor sich die Tänzerinnen entschieden haben, nach Schlagermusik zu tanzen, haben sie auch die Discotitel ausprobiert. „Ich weiß gar nicht mehr, warum wir uns dann für die Schlager entschieden haben, aber nun macht es einfach Spaß und wir bleiben dabei“, sagt Gabriela Große. Mittlerweile haben sie auch schon einige größere Auftritte hinter sich. So tanzten sie für Oliver Frank, Christopher Brée, Nora Louisa, Julia Lindholm und das Andreas-Gabalier-Double Kevin Muschinski – übrigens auch aus der Oberlausitz. Mittlerweile waren sie auch schon im Fernsehen. Der Mitteldeutsche Rundfunk suchte für Video-Drehs Tänzerinnen. „Viele Sachen laufen über Mundpropaganda oder weil jemand jemanden kennt“, sagt Gabriela Große. Und so traten sie auch schon im ZDF-Fernsehgarten auf. Auf ihrer Facebookseite zeugen Videos und Fotos von den Auftritten.

Noch ist alles ein Hobby, doch wer weiß, sagt Gabriela Große, „wenn wir ein gutes Angebot bekommen – man weiß ja nie“, lacht die junge Frau. Nun bereiten sie sich erst einmal auf Sonnabend vor. Die Kostüme für solche Auftritte suchen sie sich selbst zusammen, im Fernsehen bekommen sie diese gestellt. Da müssen sie sich ja auch nicht um ihre Frisuren und das Make-up kümmern. Momentan können sich die Frauen jedenfalls kein anderes Hobby vorstellen. „Tanzen ist Träumen mit den Füßen, hat mal jemand gesagt. Und das stimmt“, sagt die Sportmanagerin. Und am Sonnabend soll es einfach eine schöne Show geben, bei der sie die Menschen begeistern können. Das hofft auch Sebastian Meißner, einer der Organisatoren beim Sportverein. Die Helfer stehen bereit, die Zelte sind aufgebaut. Auch für die Versorgung ist alles vorbereitet, sodass keiner hungern oder Durst haben muss. „Wir hoffen, dass auch das Wetter mitspielt“, sagt Meißner. Er freut sich, dass neben den Candy Cats auch die Schulband Green Café und die beliebte Band Plain Steel zeigen können, wie sie das Publikum begeistern – neben den fünf Künstlern natürlich.

Schlagernacht Neschwitz am Sonnabend, ab 17 Uhr ist Einlass

Die Restkarten an der Abendkasse kosten 39,90 Euro

Die Moderation mit der Schlagermafia beginnt 17.30 Uhr, 18 Uhr spielt die Band der Königswarthaer Paulus-Schule, Green Café. Dann folgen die Künstler, zum Schluss VoXXclub

Autogrammegibt es im Pavillon links neben der Bühne jeweils nach den einzelnen Auftritten

Parkplätze sind kostenlos, es gibt sie im ganzen Ort, Empfehlung: Sportplatz, am Dorfteich, entlang der Straße Richtung Zescha

Das Feuerwerk ist gegen 0.15 Uhr geplant, danach spielt Plain Steel

www.neschwitzer-schlagernacht.de

