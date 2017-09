Katzen schwer misshandelt Hochkirch. In einem Stall in Rodewitz wurden am 26. August zwei schwer verletzte Katzen gefunden. Unter anderem mit Knochenbrüchen und Hämatomen mussten die Tiere tierärztlich versorgt werden. Eine dritte Katze wird noch vermisst. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Katzen misshandelt. Nun bittet die Bautzener Polizei, die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, möge sich bitte im Polizeirevier Bautzen, unter der Telefonnummer 03591 3560 oder bei einer anderen Polizeidienststelle melden. Zudem werden weitere Katzenbesitzer gesucht, deren Tiere möglicherweise in der Vergangenheit ebenso von Unbekannten misshandelt worden sind.

Reifen von mehreren Autos zerstochen Kamenz/Radeberg. In der Nacht zum Donnerstag kam es in Kamenz und Radeberg zu drei Beschädigungen an Autos. An einem VW T5, der in Kamenz auf der Pulsnitzer Straße stand, zerstach ein Unbekannter den hinteren rechten und den linken Vorderreifen. An einem Audi an der Körnerstraße wurden beide Vorderreifen platt gemacht. In derselben Nacht machte sich auch jemand an einem VW in Radeberg an der Dr. Friedrich-Wolf-Straße zu schaffen. Hier wurden beide Vorderreifen zerstochen. Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, muss erst noch geklärt werden.

Drei Ladendiebe gestellt Großröhrsdorf. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Kamenz alarmiert, weil einem Zeugen in Großröhrsdorf in einem Supermarkt an der Pulsnitzer Straße drei Ladendiebe aufgefallen waren. Aufgrund der guten Täter- und Fahrzeugbeschreibung konnten Polizeibeamte die Flüchtenden in ihrem Auto in Pulsnitz stellen. Im gestoppten Fahrzeug befanden sich neben den drei georgischen Tätern im Alter von 19, 26 und 29 Jahren auch Waren aus dem Markt im Wert von mehr als 400 Euro. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. In dem Skoda befanden sich unter anderem mehrere Flaschen Whisky, Tabak und Zigaretten sowie hochwertige Drogerieartikel.

Mountainbike aus Abstellraum gestohlen Wilthen. An einen schlechten Scherz glaubte der 32-jährige Eigentümer eines Cube-Fahrrads. Der Mann hatte sich das Zweirad vor etwa drei Wochen für 600 Euro neu gekauft und am Mittwochnachmittag in dem hauseigenen Fahrradkeller an der Hermann-Matern-Straße in Wilthen abgestellt. Am Donnerstag war das Mountainbike in den Farben gelb, grün und blau bereits verschwunden. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Bike mit der Rahmennummer WOW02411BTML.

Betrunken Unfall gebaut Kamenz. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fiat-Transporter die Mühlstraße in Bernbruch. Offenbar durch Nichtbeachten der Vorfahrt kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall mit einem Auto, der von einer 45-Jährigen gefahren wurde. Der Transporter-Fahrer musste nach der Unfallaufnahme seinen Führerschein abgeben. Die Beamten hatten nämlich bemerkt, dass er getrunken hatte. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Zwei Audis entwendet Bautzen. Diebe haben in der Nacht zum Freitag in Bautzen zugeschlagen und zwei Autos entwendet. Von der Hegelstraße verschwand ein neun Jahre alter Audi A4. Der Zeitwert des grauen Wagens mit den Kennzeichen BZ FR 269 konnte noch nicht genau beziffert werden. Von der Kantstraße verschwand ein grauer Audi A5 Coupe. Der ebenfalls neun Jahre alte Wagen hatte die Kennzeichen SPN SK 379.

Zwei Fahrräder verschwunden Kamenz. In Kamenz entwendeten am Mittwoch innerhalb kürzester Zeit bislang unbekannte Diebe auf der Macherstraße zwei Fahrräder. Gestohlen wurden ein orange-schwarzes Trekkingbike der Marke KTM und ein weinrotes Damenfahrrad Diamant. Den Zeitwert der Räder schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 2100 Euro.

E-Bike vor Bahnhof gestohlen Bautzen. Eine 53-Jährige stellte am Donnerstagabend fest, dass ihr etwa 2000 Euro teures Elektrofahrrad aus einem Fahrradständer am Bahnhof in Bautzen verschwunden war. Sie hatte das schwarze KTM Bike mit der Rahmennummer T109701082 dort am Vortag abgestellt und über Nacht stehengelassen.

Audi in Kamenz geklaut Kamenz. In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Diebe in Kamenz von der Werner-Reif-Straße einen verschlossen abgestellten, grauen Audi A4. Das Fahrzeug hatte die Kennzeichen KM D 589 und einen Wert von etwa 12000 Euro.