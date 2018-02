Katzen, Reisen und Feiern – gleich dreifach im Löbauer Messepark Eine Doppelmesse und Rassekatzen locken am Sonnabend und Sonntag Besucher. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

Der Messe- und Veranstaltungspark Löbau lockt am Sonnabend und Sonntag gleich dreifach. In der großen Veranstaltungshalle gibt es zum vierten Mal die Doppelmesse „Feiern und Genießen“ und „Reisen und Vital“.

Auf der Messe „Feiern und Genießen“sind Anbieter aus den Bereichen, Fest- und Abendgarderobe, Hochzeitsbekleidung, Hochzeitsausstattung, Frisuren und Make-up, Schmuck, Backwaren, Gastronomie, Musiker/Diskotheker/Alleinunterhalter, Tanzschulen, Fotografie, Geschenk-und Einrichtungsideen dabei. Die Messe „Reisen und Vital“ vereint Reiseveranstalter, Reisebüros, Reise- und Ausflugsziele, Hotels sowie Aussteller aus den Bereichen Wellness, Massage, Beauty, Sport- und Freizeitgestaltung und Automobil an einem Ort. Besucher können ihren Traumurlaub direkt auf er Messe buchen. Die Tore der großen Messehalle haben am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro und ist für Kinder bis 14 Jahre frei.

Nebenan, in der Blumenhalle, laden schnurrende Schönheiten und ihr Personal zur Rassekatzenshow. Zu sehen gibt es viele Katzen in einer faszinierenden Farbpalette vom Katzenbaby bis zum ausgewachsenen Stubentiger, vom Perser, Ragdoll, Bengalen, der Norwegischen Waldkatze bis zum Main Coon. Auf der Bühne werden verschiedene Rassen vorgestellt. Wer sich für die Pflege und Haltung interessiert oder auch spezielle Fragen hat, wird von den Züchtern und Ausstellern gern Auskunft erhalten. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten sich mit den Dingen des Katzenbedarfs vertraut zu machen. Ein Kreativ-Stand und der Bischofswerdaer Tierschutz sind ebenfalls vertreten. Die Katzenausstellung hat am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro, für Kinder ab 6 Jahre 1,50 Euro.

