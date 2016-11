Katzen kastrieren? In Dürrröhrsdorf wird eine Kastrationspflicht für Katzen gefordert. Doch streunende Tiere lassen sich kaum unterscheiden.

© dpa

Im Gemeindegebiet von Dürrröhrsdorf-Dittersbach gibt es offenbar ein Problem mit umherstreunenden Katzen. Das hat laut Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) ein Gespräch mit dem in Dürrröhrsdorf ansässigen Tierarzt Frank Helas ergeben. Der Anlass dafür war ein Antrag von mehreren Gemeinderäten, die sich für die Einführung einer Kastrationspflicht für Katzen ausgesprochen haben. Die größte Schwierigkeit bei einer solchen Kastrationspflicht ist aus Sicht der Gemeinde, dass sich streunende – also herrenlose – Katzen äußerlich nicht von freilaufenden Katzen, die einen Besitzer haben, unterscheiden lassen. Dies ließe sich nur umsetzen, wenn die Tiere gechipt würden und es auch entsprechende Kontrollgänge gebe. Dafür sieht die Verwaltung aber momentan keine Veranlassung. Die Zahl der aufgegriffenen streunenden Katzen im Gemeindegebiet liege im Schnitt bei drei bis vier Tieren pro Jahr. Sie werden ins Tierheim nach Pirna-Krietzschwitz gebracht. Bürgermeister Timmermann kündigte an, Rücksprache mit der Stadt Radeberg zu halten. Radeberg hatte vor fünf Jahren als erste Kommune in Sachsen eine Kastrationspflicht für Katzen eingeführt.

zur Startseite