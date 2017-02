„Katzen gehören nur sich selbst“ Der angeordnete Leinenzwang für Hunde und Katzen stößt größtenteils auf Unverständnis. Was passiert mit Streunern?

Katzen an die Leine! Diese Forderung stellte die Stadt am Dienstag auf. Seitdem dürfen weder Hunde noch Katzen frei herumlaufen. Das Verbot gilt in der gesamten Stadt. Grund für die Verordnung ist der sich ausbreitende Vogelgrippevirus. Erneut wurden drei tote Wildvögel in Kaditz, Mickten und im Großen Garten aufgefunden. Deshalb wurde die Stadt zum Sperrbezirk erklärt. Denn die Vierbeiner können den Virus übertragen. Im sozialen Netzwerk Facebook erntet die Stadt mit dem Verbot trotzdem überwiegend Unverständnis.

„Ach du grüne Neune. Hauskatzen, die ihr Leben lang Freigänger waren, jetzt ganz plötzlich an die Leine nehmen“, schreibt Christiane Siniarski. „Was passiert? Sie werden durchdrehen.“ Jörg Engmann ruft sogar dazu auf, die neue Regelung zu ignorieren: „Nicht durchzusetzen. Katzen ’gehören‘ nur sich selbst. Viel Spaß beim Zustellen des Ordnungsgeldbescheides“, schreibt er und verweist damit auf das von der Stadt angedrohte Bußgeld.

Die teilte auf SZ-Anfrage nämlich mit, dass Tierhalter bei Missachtung eine Strafe von bis zu 30 000 Euro zahlen müssen. Sollte bekannt werden, dass das Tier in Kontakt mit einem infizierten Vogel war und der Virus sich auf diesem Weg ausgebreitet hat, wird zudem ein Schadensersatz fällig. Allerdings werden keine zusätzlichen Kontrollen gemacht. „Wir vertreten nach wie vor die Auffassung, dass der Bürger diese Forderung akzeptiert und sie einhält, ohne dass wir mit großen Ordnungswidrigkeitsverfahren dagegen vorgehen wollen“, sagt Amtstierarzt Lutz Meißner. „Es muss an die Bürger und Gäste der Stadt appelliert werden, aktiv dazu beizutragen, das Seuchengeschehen nicht weiter zu verschleppen, das ist uns sehr wichtig.“ Teilweise gibt es hierfür auch auf Facebook Verständnis.

„Verstehe die Aufregung nicht. Denkt ihr nicht weit genug? Hier wird es demnächst definitiv auch mehr Stress geben, aber da müssen wir einfach durch. Ansonsten kann und wird der Virus nicht einzudämmen sein. Hört endlich auf, nur an euch zu denken!“, schreibt Akni Kretsche.

Angie Voon macht indes auf ein ganz anderes Problem aufmerksam: „Ob sich die streunenden Katzen daran halten?“, fragt sie. „Es wird kein Einfangen herrenloser Katzen geben. Kontakt zu Menschen besteht hier zumeist nicht“, heißt es aus dem Veterinäramt. Die Landestierärztekammer Sachsen hatte 2014 eine Schätzung abgegeben, als über den Kastrationszwang für Katzen debattiert wurde. Demnach gab es damals rund 20 000 wilde Katzen in der Stadt. Neue Zahlen liegen nicht vor, heißt es auf Anfrage. Weil Halter die Miezen nicht registrieren müssen, kann die Stadt auch nicht sagen, wie viele Hauskatzen es in Dresden gibt. Die Zahl der Hunde liegt bei etwa 13 000.

