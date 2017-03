Katzen bei Küchenbrand gerettet Bei einem Feuer in Heidenau muss sich die Feuerwehr auch als Lebensretter beweisen.

zurück Bild 1 von 3 weiter In einer Küche eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. © Marko Förster In einer Küche eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen.

20 Kameraden der Feuerwehr rückten samt Löschzug an.

Eine der vier geretteten Katzen.

Schwarzer Qualm drang am Sonntagvormittag aus den Fenstern des ersten Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses in Heidenau. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und 20 Kameraden an. In der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Offenbar standen Gegenstände auf dem angeschalteten Elektroherd. Diese gerieten in Brand und setzten auch die Dunstabzugshaube in Flammen. Verletzt wurde niemand, da die Wohnungsmieterin nicht zu Hause war. Die 32-Jährige kam während der Löscharbeiten aufgeregt zurück. Die Kameraden mussten dennoch Leben retten – vier Katzen befanden sich in der Brandwohnung. Diese ist nach ersten Erkenntnissen wegen Rußablagerungen und Brandgeruch derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Mieter des Hauses, die vorübergehend evakuiert wurden, konnten zurück in ihre Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Polizeimeldung vom Sonntag Einbruch in Einfamilienhaus Langburkersdorf. Diebe sind im Laufe der vergangenen Woche in ein Haus im Neustädter Ortsteil Langburkersdorf eingestiegen. Der Bewohner befand sich währenddessen im Urlaub und bemerkte den Einbruch nach seiner Rückkehr am Freitagnachmittag. Die Täter hatten das Küchenfenster aufgehebelt, um in das Wohnhaus zu gelangen. Drinnen durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

