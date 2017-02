Katzen an die Leine! Die Vogelgrippe breitet sich auch in Dresden aus. Für Katzen und Hunde gilt Freilaufverbot. Nicht jeder hält sich daran.

Aus die Maus: Diese schwarze Katze sollte eigentlich nicht mehr frei im Großen Garten herumstreunen. Kürzlich wurde am Carolasee ein infizierter Schwan tot gefunden. © Ronald Bonß

Es sind schwere Zeiten für Sachsens Geflügelzüchter. Erst am Dienstag gab es in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Nordsachsen 250 tote Puten. Damit sich das Virus H5N8 nicht weiter ausbreitet, sollen nun alle 6 500 Tiere getötet werden. Auch in Dresden breitet sich die Vogelgrippe aus. Deshalb sind nun vor allem Katzen- und Hundehalter gefragt. Die Verwaltung hat die gesamte Stadt zum Sperrbezirk erklärt. Das Beobachtungsgebiet erstreckt sich allerdings auch über die Grenzen Dresdens hinaus, etwa auf Radebeul und Moritzburg. Im gesamten Sperrbezirk dürfen Hunde und Katzen bis auf Weiteres nur noch an der Leine ins Freie.

Als herben Einschnitt empfindet eine junge Neustädterin, die ihren Namen nicht öffentlich machen möchte, das Freilaufverbot. Ihrem Kater wird sie den Auslauf trotz der Regelung nicht verweigern. Neun Stunden am Tag ist Kater Bommel allein zu Hause. Sein Frauchen geht in Vollzeit arbeiten. Damit es Bommel nicht langweilig wird, lässt ihn seine Besitzerin raus. Der Stubentiger durfte auch am Mittwoch seine Pfoten in den Schnee setzen. „Er bekommt einen Koller und wird total nervös, wenn ich ihn lange einsperre“, so die Neustädterin. Frei nehmen kann sie sich natürlich nicht, und das Tier mit ins Büro zu nehmen, ist undenkbar. „Ihm wird schon nichts passieren“, hofft sie. Das Tier an der Leine zu führen, kommt für sie nicht infrage.

Ähnlich sieht das ein Laubegaster, der gleich zwei Katzen als Freigänger hält. „Ich muss die Tiere rauslassen, sonst nehmen sie meine Wohnung auseinander.“ Für Gassirunden fehlt ihm schlichtweg die Zeit. Damit nimmt der junge Mann – wie auch jeder andere Tierhalter, der das Freilaufverbot ignoriert – ein Bußgeld in Kauf. Das kann bis zu 30 000 Euro kosten. Sollte nachgewiesen werden, dass seine Tiere mit einem infizierten Vogel in Kontakt gekommen sind und sich das Virus dadurch ausgebreitet hat, könnten sogar Ansprüche auf Schadensersatz geltend gemacht werden.

In der Tat stehen Dresdens Tierhalter in der Verantwortung. Wie der Mensch sind zwar auch Hunde und Katzen nicht direkt bedroht, können den Virus aber übertragen. Besonders akut ist die Ansteckungsgefahr auf dem gesamten Gebiet der Elbwiesen. Dort wurden zuletzt die meisten infizierten Vögel gefunden. Weil die Kadaver nicht selten von Raubvögeln und anderen Wildtieren angefressen werden, müsse auch damit gerechnet werden, dass der Boden kontaminiert ist. Der Kontakt zu verendeten Vögeln und dem Umfeld sollte deshalb unbedingt vermieden werden, fordert das Lebensmittel- und Veterinäramt.

Menschen selbst gelten weiterhin als ungefährdet. „Geflügel kann weiterhin bedenkenlos verzehrt werden“, erklärt die sächsische Gesundheitsministerin Barbara Klepsch. Die Landestierärztekammer Sachsen bestätigt: „Infektionen beim Menschen durch den Influenzavirus H5N8 sind nicht bekannt, sodass eine Gesundheitsgefährdung nach aktuellem Wissensstand ausgeschlossen werden kann.“ Selbst eine Übertragung durch rohe Eier und rohes Geflügelfleisch sei wenig wahrscheinlich.

Fest steht, dass sich die hochansteckende Influenza bei Wildvögeln, Geflügelzuchten und in zoologischen Einrichtungen seit November 2016 deutschlandweit in einem bisher unbekannten Maß ausbreitet. „Auffallend ist die hohe Todesrate bei Wildvögeln, die bisher als symptomlose Virusträger galten“, teilt die Dresdner Stadtverwaltung mit. Zuletzt wurden eine Stockente am Elbdeich in Kaditz, ein Schwan am Carolasee im Großen Garten sowie ein Bussard an der Scharfenberger Straße in Mickten gefunden. Alle Tiere waren mit dem Virus infiziert. In den vergangenen Tagen gab es sieben weitere Verdachtsfälle, die derzeit noch im Friedrich-Loeffler-Institut untersucht werden.

Für eine Hundebesitzerin, die am Stadtrand wohnt, geht die Sicherheit ihres Vierbeiners vor. „Ich würde nie das Risiko eingehen, dass er sich ansteckt“, sagt sie und geht nur noch angeleint mit ihm spazieren. Der Jagdhund sei das aber ohnehin gewöhnt. Seine Besitzerin findet die Maßnahmen des Veterinäramtes wichtig und will sich daran halten. (mit SZ/jv, sag)

Fakten zur Vogelgrippe

Deutschlandweit gab es 2016 insgesamt 624 Seuchenausbrüche. 2017 sind es bereits 111 Fälle.

Im Beobachtungsgebiet der Landeshauptstadt gibt es 330 Geflügelhalter mit rund 8 000 Tieren.

Wer einen toten Wildvogel entdeckt, sollte das unter der Telefonnummer 501210 der Feuerwehr melden.

Weitere Infos: Stadt Dresden: www.dresden.de/gefluegelpest; Bundesinstituts für Risikobewertung: www.bfr.bund.de

