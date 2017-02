Katzen an der Leine Wegen der Vogelgrippe in Großenhain sollen die Tiere nicht frei rumlaufen. Experten halten die Vorschrift für Unsinn.

ine Frau geht mit ihrer angeleinten Katze spazieren. Verunsicherte Katzenbesitzer wollen derzeit wissen, ob sie ihre Tiere wegen der Vogelgrippe noch ins Freie lassen dürfen, oder wie sie ihrem Stubentiger die unfreiwillige Gefangenschaft versüßen können. © dpa

Die tote Möwe vom Großenhainer Gondelteich hat Folgen für hiesige Besitzer von Haustieren. Weil bei der Möwe das Vogelgrippen-Virus H5N8 nachgewiesen wurde, sollen Hunde und Katzen nicht mehr frei umherlaufen dürfen. Das gilt ab sofort für einen Umkreis von zehn Kilometern vom Fundort entfernt.

Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie das Landratsamt Meißen erklärt. „Hunde und Katzen sind Fleisch- bzw. Aasfresser. Somit besteht die Gefahr, dass das Virus noch schneller verbreitet wird“, so Amtstierarzt Hans-Jörg Klaue. Für die Vierbeiner und den Menschen selbst ist der Virus-Typ H5N8 ungefährlich.

In diesen Orten sollen Hund und Katz nicht frei herumlaufen zurück 1 von 3 weiter Die Vorschrift für Katzen und Hunde gilt im Großenhainer Sperrbezirk (drei Kilometer Umkreis) bis zum 6. März und im Beobachtungsgebiet (zehn Kilometer Umkreis) bis zum 28. Februar. Zum Sperrbezirk gehören die Stadt Großenhain, Zschauitz und Weßnitz. Zum Beobachtungsgebiet gehören alle anderen Dörfer der Stadt Großenhain, die komplette Gemeinde Priestewitz, die Gemeinde Nünchritz (außer Grödel), die Gemeinde Ebersbach (außer Freitelsdorf und Rödern), die Gemeinde Lampertswalde (außer Weißig a.R., Brößnitz, Blochwitz und Schönborn), Jessen und Großdobritz (beide Gemeinde Niederau) sowie Löbsal (Diera- Zehren). Quelle: Landkreis Meißen

Die Vorschrift für Hunde und Katzen sei nicht gleichbedeutend mit einem Leinenzwang, betont Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze. „In Großenhain gilt ohnehin Leinenpflicht für Hunde“, sagt sie. Die Stadt empfiehlt Katzenbesitzern, ihre Tiere nicht aus der Wohnung zu lassen. Ein Rat, den Armin Krake, der Vorsitzende des Großenhainer Tierschutzvereins, gern unterschreiben würde. „Aber Katzen finden immer einen Weg nach draußen“, sagt der 70-Jährige. Lediglich echte Hauskatzen, die an das dauerhafte Leben in Wohnungen gewöhnt sind, würden sich wochenlang einsperren lassen. Die meisten Katzen allerdings nicht.

Die Tiere draußen an die Leine zu nehmen, sei eine Möglichkeit, die Verordnung des Landratsamtes einzuhalten. „Aber damit kriegt man das Problem nicht in Griff“, sagt Krake und verweist auf die vielen wildlebenden Streunerkatzen. – „Ich bin überhaupt kein Freund davon, Katzen an die Leine nehmen“, sagt auch Manja Baumgartner von der Pfötchenhilfe Priestewitz. Sie kümmert sich um insgesamt 27 Katzen, darunter auch Großenhains bekanntesten Kater Bob, der im vergangenen Sommer vom Dach einer baufälligen Villa gerettet wurde. Gerade Kater Bob sei das Paradebeispiel für ein scheues Tier, das sich nicht streicheln lassen möchte. Erst recht nicht in einen Leinengurt zwängen.

Solche Leinen für Katzen kann man auch in der Zoohandlung von Peter Proschwitz auf der Dresdner Straße kaufen. Am Tag, nach dem das Landratsamt Meißen den Ausbruch der Vogelgrippe in Großenhain verkündete, ist der große Ansturm auf diese Leinen ausgeblieben. Proschwitz hat dafür Verständnis. „Ich glaube nicht, dass sich viele Katzenbesitzer an die Vorschrift halten.“, sagt er. Aber der Zoohändler ist vorbereitet. Noch habe er genügend Leinen auf Lager. Proschwitz fragt sich jedoch, wie die Stadt oder der Landkreis den vermeintlichen Leinenzwang für Katzen durchsetzen will.

In erster Instanz ist das Landratsamt für die Einhaltung der Vorschriften zuständig. „Da wir aber nur über eine begrenzte Zahl an Mitarbeiter verfügen, appellieren wir an die Vernunft der Tierhalter, Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen zu lassen“, sagt Kerstin Thöns, die Pressesprecherin des Landratsamtes Meißen. Wenn Mitarbeiter des Amtes Tierhalter im Sperrgebiet treffen, die sich nicht an die Vorschriften halten, gibt es eine Verwarnung, im Wiederholungsfall ein Bußgeld bis 30 000 Euro.

zur Startseite