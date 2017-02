Katze streunt durch Kleingartenanlage

Aufmerksamen Anwohnern ist eine schwarz-weiße Katze aufgefallen, die sich seit einigen Tagen in der Kleingartenanlage an der Heiligen Leite in Sebnitz herumtreibt. Die Katze ist gut genährt, deshalb gehen die Tierschützer davon aus, dass sie einen Besitzer hat. Wer eine schwarz-weiße Katze mit weißen Pfoten vermisst, soll sich beim Tierschutzverein melden. (SZ)

Kontakt: 035971 53893

