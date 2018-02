Katze seit Orkan verschwunden Katze Sissy ist seit drei Wochen verschollen. Familie Kugler ist verzweifelt und bittet die DA-Leser um Hilfe.

Katze Sissy ist zwei Jahre alt und dreifarbig. © privat

Roßwein. Nicht nur die Menschen in der Region Döbeln, auch die Tierwelt war von Sturm Friederike betroffen. So auch im Falle von Familie Kugler, die seit drei Wochen nach ihrer Katze Sissy sucht. „Sie hat ein wirklich hübsches Gesicht, ist zwei Jahre alt und dreifarbig. Schwarz, Weiß und dieses Rot-Braun“, beschreibt Gudrun Kugler ihr verschollenes Familienmitglied. „Vielleicht hat sie auch jemand aufgenommen. Sissy ist schon viel unterwegs.“

Sollte Sissy jemandem zugelaufen sein oder jemand Informationen über den Verbleib der Katze haben, so kann dies dem Tierheim in Leisnig unter der Telefonnummer 034321 13912 mitgeteilt werden. Dort haben sich die Roßweiner die Katze ausgesucht. „Sie isst auch wirklich alles und ist da überhaupt nicht wählerisch“, so Gudrun Kugler weiter. „Wir haben Sissy zwar erst seit einem Jahr, aber es wäre schon sehr schade, wenn wir sie nicht wiederfinden.“

zur Startseite