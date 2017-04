Katze leidet stundenlang Ein Mitglied des Tierschutzvereins ist fassungslos, dass niemand eingeschritten ist.

Für eine schwarze Katze in Großenhain kam die Hilfe zu spät. Mit etwas mehr Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein der Menschen hätte sie vielleicht gerettet werden können. © Smybolbild/privat

Kurz vor Ostern wurden wir mit einem Notfall konfrontiert, der uns traurig und wütend zugleich macht. Gegen Abend erreichte uns ein Telefonanruf einer Tierfreundin, die beruflich unterwegs war. Sie hatte im Bereich der Doernestraße in Großenhain im Gebüsch vor einem Wohnhaus eine apathisch daliegende, schwarze Katze gesichtet. Umfragen bei verschiedenen Anwohnern ergaben keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer des Tieres. Sie konnte lediglich in Erfahrung bringen, dass die Katze schon vor Tagen dort gesichtet worden war, aber da sei sie noch mobil gewesen. Nun lag sie aber schon seit dem Morgen fast reglos an der Fundstelle.

Die Leute dort hatten das gesehen, einer hatte eine kleine Futterdose vor ihr platziert – aber auf die Idee, dass die Katze tierärztliche Hilfe benötigt, ist in all den Stunden keiner gekommen. Ein Anruf der Tierfreundin beim Ordnungsamt der Stadt ergab lediglich die Aussage, dass man sich dafür nicht zuständig fühle. Wir organisierten unverzüglich nach Bekanntwerden des Notfalls den Transport zum Tierarzt. Aber leider kam die Hilfe zu spät – am Morgen des nächsten Tages ist die Miezekatze gestorben.

Wir wissen nicht, ob das Tier einen Besitzer hatte oder nicht – auch ihren Namen wissen wir natürlich nicht. Wir trauern aber um die Katze, die bei etwas mehr Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein der Anwohner vielleicht hätte gerettet werden können. Wir konnten ihr lediglich ersparen, in Regen und Kälte erbärmlich am Straßenrand zu verenden. Arme Miez … was sind das nur für Zeiten!?

