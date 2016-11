Katze gefunden

Wer vermisst diese Katze? © Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Kamenz beherbergt derzeit wieder ein Fundtier. Das rot-weiße Kätzchen wurde bereits am 25. Oktober in den späten Abendstunden in Wiesa aufgegriffen. Sie ist sehr zutraulich und sieht gut gepflegt aus. Die Mieze ist etwa ein halbes Jahr alt. Wer sie vermisst, sollte sich umgehend auf dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung Kamenz unter Telefon 03578 379242 melden. (szo)

