Katze bringt Unglück

Zeugen zu Beschädigung gesucht Großenhain. Freitagnacht wurde die drei Quadratmeter große Scheibe eines Fahrgastunterstandes an der Haltestelle „Zabeltitz Schule“ im Großenhainer Ortsteil Zabeltitz zerstört. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass die Scheibe beim Streit eines Pärchens zu Bruch gegangen sein könnte. Aber auch eine Gruppe Jugendlicher kommt in diesem Zusammenhang in Betracht. Wer Angaben zum Schadensverursacher machen kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Dresdner Polizei. Sollte die Scheibe tatsächlich versehentlich zu Bruch gegangen sein, möchte sich der Verursacher bitte melden, um eine Straftat auszuschließen.

Wer sah Unfallfluchten? Großenhain. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am vorigen Freitag zwischen 15 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptmarktes einen parkenden Skoda. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Am Skoda entstand ein Sachschaden im Bereich des rechten Außenspiegels von ca. 100 Euro. Zeit: 28.08.2017, 10.00 Uhr bis 10.35 Uhr Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am heutigen Montagvormittag zwischen 10 und 10.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Riesaer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen parkenden Toyota und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zu beiden Verursachern nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 entgegen.