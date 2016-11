Katze angeschossen

Sammeltonne in Brand gesetzt

Weinböhla. Unbekannte setzten Dienstagnacht an einer Straßenbahnhaltestelle an der Gellertstraße eine Papiersammeltonne in Brand. Der Behälter stammte aus einem Grundstück in der unmittelbaren Nähe. Durch das Feuer wurden Teile der Haltestelleneinrichtung in Mitleidenschaft gezogen. Die Tonne selbst brannte vollständig ab. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Gellertstraße im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.