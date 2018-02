Katy Perry verärgert Separatisten

Die US-amerikanische Sängerin Katy Perry bei einem ihrer Auftritte. © dpa

Barcelona. Die amerikanische Popsängerin Katy Perry hat mit ihrer Ankündigung eines Konzerts in Barcelona für wütende Reaktionen in der spanischen Region Katalonien gesorgt. Grund: Auf dem Bild der Bekanntmachung des Auftritts, der für den 28. Juni geplant ist, postete die 33-Jährige auf Instagram auch das Staatswappen Spaniens sowie im Hintergrund die gelb-roten Farben der spanischen Nationalflagge. Dies sorgte bei Anhängern des katalanischen Separatismus für Proteste.

„Was soll das Wappen des Landes hier? Du fährst nach Katalonien, nicht nach Spanien“, schrieb ein Kommentator im Netz. Ein anderer meinte: „Täusche Dich nicht: Barcelona wird nicht als Teil Spaniens betrachtet“, während ein Dritter postete: „Wir sehen uns in der katalanischen Republik, Schätzchen!“ In der Region im Nordosten Spaniens gibt es schon lange separatistische Bestrebungen.

Ein von der Justiz verbotenes Unabhängigkeitsreferendum hatte Katalonien im vergangenen Herbst in eine tiefe Krise gestürzt. Viele der Spitzenpolitiker der Region sitzen im Gefängnis, andere sind ins Ausland geflohen. Dennoch haben die separatistischen Parteien bei einer Neuwahl im Dezember erneut die Mehrheit errungen.

Perry („Hot N Cold“) ist seit September mit „Witness: The Tour“ in der ganzen Welt unterwegs. Die Tournee soll im August in Neuseeland enden. (dpa)

zur Startseite