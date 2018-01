Katja sucht ihren Karrierestart Bei der Messe bekam die 16-Jährige viele Anregungen. Sie war eine von 35 000 Besuchern, ein neuer Rekord.

Uhrmacher Daniel Weißbrot zeigt Katja Gründel, was in den original Glashütte-Uhren steckt. © Rene Meinig

Rund eine Dreiviertelstunde Anfahrt haben sich gelohnt, sagt Katja Gründel. Die 16-Jährige war am Wochenende mit ihren Eltern Jana und Steffen extra aus Döbeln zur größten Messe für Bildung, Jobs und Gründungen in Sachsen nach Dresden gekommen. Denn bei der Karrierestart ist mit 530 Ausstellern für wohl so ziemlich jeden etwas dabei, der noch Orientierung fürs Berufsleben sucht.

Katja ist auf dem Gymnasium, geht in die zehnte Klasse. Da ist eigentlich noch etwas Zeit, bis sie sich festlegen muss. So einen richtigen Traumberuf hat die Jugendliche noch nicht. „Ich interessiere mich für die Kriminalpolizei oder etwas Technisches.“ Ihre Eltern waren zuvor mit ihr bereits bei kleineren Berufsmessen in der Region Döbeln. „Es sollte etwas sein, wo sie gutes Geld verdient“, ist der Wunsch von Vater Steffen Gründel. Mutter Jana meint: „Es muss auch Spaß machen.“ Und so schlenderte die Familie einige Stunden über die Messe, schaute sich beispielsweise Stände von Siemens, BASF, dem Zoll und Bundeskriminalamt (BKA) an.

Beim BKA legten die Gründels einen längeren Stopp ein, informierten sich genau. „Mich interessiert das sehr“, sagt Katja. „Morde aufklären, wenn man nur wenige Hinweise hat – spannend.“ Vater Steffens Hoffnung ist etwas getrübt. „Die Leute am Stand haben gesagt, die Mindestgröße liegt bei 1,62 Meter, Katja ist aber nur 1,58 Meter.“ Er hofft, dass die Größe kein Ausschlusskriterium ist. Mutter Jana setzt darauf, dass ihre Tochter noch ein wenig wächst. Denn die Begeisterung ihrer Tochter für die Kripo wollen sie nicht bremsen.

Aber Katja stellt auch fest, dass Uhrmacher ihr Spaß machen könnte. Am Stand der Uhrmacherschule Alfred Helwig, also dem der berühmten Glashütte Uhren, schraubt sie eifrig an einem Gehäuse. Nachdem Katja viel erklärt bekommen hat und selber ausprobieren durfte, sagt sie: „Auf Uhrmacher wäre ich gar nicht gekommen. Das war gut. Die Messe hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Das fanden auch 35 000 weitere Besucher – ein Rekord zum 20.

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) war dabei und begeistert. „Die Karrierestart ist ein Muss, um zu sehen, welche Berufe, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es gibt. Ich kann allen Jugendlichen nur empfehlen, sich über die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren, um so das Passende für sich zu finden.“ Das ist auch genau das Ansinnen der Macher: Orientierung. Die Ortec, die zur DDV-Mediengruppe gehört, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint, veranstaltet die Messe. „Die Karrierestart hat die Aufgabe, den Arbeitskräfte-Bedarf im Freistaat aufzuzeigen und damit den jungen Leuten bedarfsgerechte Angebote für eine Zukunft hier in Sachsen zu machen“, so Geschäftsführer Roland Zwerenz. In den Hallen präsentierten sich die wichtigsten Unternehmen und Institutionen der Region aus Industrie, Handwerk, IT, Dienstleistung, Medien, Handel sowie Medizin und Pflege. Über 320 anerkannte Ausbildungsberufe werden derzeit angeboten. Bei der Messe konnten Besucher Chefs und Mitarbeiter kennenlernen, erste Kontakte knüpfen.

Vom 18. bis zum 20. Januar 2019 geht es weiter mit der Karrierestart. Das ist die 21. Auflage. Vater Steffen Gründel war von der 20. begeistert: „Mir war gar nicht klar, was es alles gibt. Ich hätte sofort zwei oder drei Berufe für mich gefunden, wenn ich 20 Jahre jünger wäre.“ Nun hofft er, dass seine Tochter genügend Inspiration von der Messe für ihren Karrierestart mitnimmt.

