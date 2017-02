Kathrin Fuchs wieder Vorsitzende Die Döbelnerin steht gemeinsam mit Steffen Kindet dem Kulturbeirat vor.

Kathrin Fuchs leitet die Kleine Galerie und das Stadtmuseum in Döbeln. Sie ist 52 Jahre alt und lebt in Großweitzschen. © DA-Archiv/André Braun

Der neue Kulturbeirat des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen steht fest. Am Donnerstag kamen die 17 Mitglieder in Flöha zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Bei dieser wählten sie auch die neuen Vorsitzenden: Kathrin Fuchs aus Döbeln sowie Steffen Kindt aus Schwarzenberg.

Kathrin Fuchs hat sich den Posten der Vorsitzenden das zweite Mal in Folge gesichert. „Ich habe mich sehr über das ausgesprochenen Vertrauen der Mitglieder des Beirates gefreut. Das ist eine große Anerkennung meiner Arbeit und zeigt mir, dass ich mich in dieser Funktion bewährt habe“, so die 52-Jährige, die im Döbelner Rathaus die Kleine Galerie und das Stadtmuseum leitet. Fuchs war im ehemaligen Kulturraum Mittelsachsen schon als Vorsitzendes der Facharbeitsgruppe Angewandte und Bildende Kunst tätig.

Seit Juni 2013 steht sie an der Spitze des 2008 neu firmierten großen Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Kulturbeirates hat sie in den vergangenen zwei Jahren eine Liste für den Kulturkonvent mit Empfehlungen zur künftigen Förder-und Haushaltsstrategie bis ins Jahr 2020 erstellt. Im Vorfeld habe es in einer erstmalig stattfindenden Klausurtagung eine konstruktive Diskussion darüber gegeben, wohin sich der Kulturraum entwickeln soll. Positiv gewertet habe Fuchs dabei, dass alle Beiratsmitglieder auch über ihren Fachbereich hinaus gedacht hätten.

Gelungen ist dem Beirat unter dem Vorsitz von Kathrin Fuchs unter anderem die Erhöhung des Sitzgemeindeanteils. „Dabei sollten aber die Sitzgemeinden in ihrer kommunalen Beteiligung nicht überfordert werden. Deswegen haben wir die geringfügige Erhöhung um ein Prozent vorgeschlagen“, erklärt Kathrin Fuchs. Der Sitzgemeindeanteil ist der Eigenanteil, den eine Kommune oder Institution für einen Förderantrag aufbringen muss, damit dieser bewilligt werden kann. Für die kommenden zwei Jahre – nach dieser Zeit wechselt der Vorsitz an ihren Stellvertreter Steffen Kindt aus dem Erzgebirge – wünscht sich die 52-Jährige vor allem, dass das flächendeckende Kulturangebot erhalten bleibt. Daneben solle aber auch die Weiterentwicklung bestehender und die Förderung neuer Projekte eine noch größere Rolle spielen.

Neben Kathrin Fuchs gehört auch Kerstin Kleine von der Stadtbibliothek zum Kulturbeirat. Sie ist mit für den Bereich Bibliotheken/Literatur verantwortlich. (DA/mf)

