Katholische Musik in der evangelischen Stadtkirche Staatskapellen-Musiker, eine musikalische Uraufführung und 120 Chorsänger. Das Konzert am Sonntag wird ganz besonders.

Ein besonderes Konzert erklingt am Sonntag in der Radeberger Stadtkirche. © Thorsten Eckert

Einfach nur zu schreiben, dass dieses Konzert ein besonderes wird, wäre ziemlich untertrieben. Denn am Sonntag, 17 Uhr, wird in der Radeberger Stadtkirche ein Konzert zu erleben sein, dass gleich in mehrfacher Hinsicht ein wirklich besonderes ist. Auch, wenn es mit „Chormusik zum Sonntag Kantate“ eher bescheiden klingt.

Aber Radebergs Kantor Rainer Fritzsch ist es nicht nur gelungen, gleich vier Kirchenchöre aufzubieten, die mit ihren 120 Sängerinnen und Sängern die komplette Orgel- und die Seitenemporen des Gotteshauses füllen werden. Sondern das Ganze wird im Jubiläumsjahr der Reformation auch gleich noch dem ökumenischen Gedanken gerecht, „weil ja auch Reformator Luther weit über den Tellerrand geblickt hat“, verdeutlicht der Kantor.

Und so werden nun am Sonntag neben der Radeberger Kantorei, den Kirchenchören aus Schönborn und Großerkmannsdorf auch die Stimmen des katholischen Kirchenchors Radeberg in der evangelischen Stadtkirche erklingen. Zudem hat Rainer Fritzsch ein eigentlich zutiefst katholisches Werk in den Mittelpunkt gestellt: eines aus der Feder des in der Nähe von Wien geborenen Katholiken Franz Schubert nämlich. „Allerdings ist auch dieses Werk eine Besonderheit“, verrät der Kantor. Denn wie der Name „Deutsche Messe“ beschreibt, handelt es sich um eine Messe in deutscher Sprache. „Und zu Luthers Zeiten wurde in der katholischen Kirche ja noch ausschließlich Latein gesprochen.“

Regelrecht ins Schwärmen kommt der Kantor dann, wenn er über die Musiker spricht, die am Sonntag nach Radeberg kommen werden. Allesamt Musiker der Staatskapelle nämlich. „Zudem zwei sehr gute junge Musikschüler, die in unserer Musikschule Klanghaus Trompete lernen und dann mit den prominenten Akteuren der Staatskapelle zusammenspielen werden“, freut sich Rainer Fritzsch. „Das ist ja immer auch unser Weg, hier in Radeberg sehr guten Talenten solche Möglichkeiten zu bieten“, schiebt er hinterher.

Und damit noch immer nicht genug des Besonderen. Denn auch eine spannende Uraufführung wartet am Sonntag auf die Besucher. „Ich habe noch nach einem fröhlichen Abschluss gesucht, da bin auf die Idee gekommen, ein kurzes Musikstück komponieren zu lassen“, verrät Rainer Fritzsch. Er fragte deshalb beim Dresdner Kompositions-Professor Rainer Lischka an, der nun den alten Choral „Lob Gott getrost mit Singen“ neu und modern vertont hat. Lischka arbeitet zudem bekanntlich auch an einem größeren Werk, das am 16. September in der Radeberger Stadtkirche uraufgeführt werden wird.

Musikfreunde sollten sich also in jedem Fall dieses besondere Konzert am kommenden Sonntag nicht entgehen lassen. Beginn ist 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

