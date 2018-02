Katholiken gehen zusammen Auf einer Plenarkonferenz besprachen die Gemeinden das weitere Vorgehen. Die neue Pfarrei kommt wohl 2019.

Die katholische Pfarrkiche in Großenhain. © Katholische Pfarrei St. Katharina

Großenhain. 1092 Katholiken umfasst die katholische Gemeinde Großenhain, 1362 die in Riesa und 937 Mitglieder kommen aus Wermsdorf. Da diese Zahlen aber sinken, sollen die drei Pfarreien voraussichtlich im kommenden Jahr fusionieren. Auf einer Plenarkonferenz am Wochenende in Großenhain legten sich 25 Teilnehmer dafür auf ein biblisches Leitmotiv fest. „Seit 2013 hat der frühere Bischof Koch die Vereinigung auf den Weg gebracht“, sagt Pfarrer Andreas Eckert. Sie wird nötig durch das Schrumpfen der Bevölkerungszahl in den ländlichen Gebieten, so Eckert.

Eine Steuerungsgruppe und eine Verantwortungsgemeinschaft leiten die Vorbereitungen für das Zusammengehen. Welche Pfarrei künftig zuständig bleiben wird, muss letztlich der derzeitige Bischof absegnen. Vieles spricht für Riesa als zentrale Mitte. Die Gläubigen werden in den Prozess einbezogen, wenn sie sich denn beteiligen, heißt es bei der katholischen Kirche. Im August wird in Wermsdorf ein Tag der Verantwortungsgemeinschaft stattfinden. Eingeladen sind erneut alle hiesigen Katholiken.

