Katharina ist fit für den Semperopernball Nach Ballchef Hans-Joachim Frei, Roland Kaiser und Jürgen Drews hat nun auch Tanzstar Joachim Llambi eine Debütanten-Tochter.

Mit Papa Joachim Llambi hat Katharina fürs Casting geübt. Aber eigentlich begann sie die Vorbereitung schon als kleines Mädchen.

Tanzprofi und Juror Joachim Llambi begleitet seine Tochter zum Ball.

Den Walzer hat sie intus. Nicht, weil er ihr in die Wiege gelegt wurde. Auch nicht allein, weil sie Joachim Llambis Tochter ist. Katharina tanzt seit ihrem siebenten Lebensjahr und hat dabei zwar viel Unterstützung vom Let’s-Dance-Juror bekommen. Vor allem aber trainierte sie jahrelang hart Standard und Lateinamerikanische Tänze.

Der Leistungssport war samt Reisen zu Turnieren jedoch so zeitaufwendig, dass Katharina das Hobby nach vier Jahren aufgab. Einem Teil davon ist sie treu geblieben. Heute tanzt die 17-Jährige dreimal die Woche Hip-Hop, Jazzdance und Ballett. Als sie ein Highschool-Jahr in Las Vegas absolvierte, schloss sie sich sogar einer Cheerleading-Gruppe an.

Trotz all der Tanzerfahrung hatte Katharina Lampenfieber, als sie zum Casting antrat. Am 3. Februar Debütantin des Semperopernballs zu sein – ein Traum. Ihr Vater hat in vergangenen Jahren das Ball-Programm mitgestaltet, nun wollte auch seine Tochter dabei sein. „Es war das erste Casting meines Lebens“, erzählt sie. Dafür hatte die Gymnasiastin zu Hause mit Papa geübt.

Die Privatstunde war sicher nicht nötig, aber Katharina fühlte sich damit auf der sicheren Seite und bekam ihren Platz in der Debütantenschar. Die kam zu einem ersten gemeinsamen Termin zusammen. Die Walzer-Choreografen und Tanzprofis Sabine und Tassilo Lax hatten zur Stellprobe eingeladen. Bei dem Anlass lernte Katharina auch ihren Tanzpartner kennen. „Er kommt aus Dresden, kann toll tanzen und ist sehr freundlich“, sagt sie.

Nicht nur auf das glamouröse Ballerlebnis und ihr schönes Kleid freut sie sich. Auch darauf, die Stadt kennenzulernen. Wenn die Debütanten in der Woche vor dem Ereignis ab nachmittags die Choreografie einstudieren und auch Katharina ein paar Tage am Stück in Dresden sein wird, will sie die Morgenstunden nutzen. „Nach dem Frühstück gehe ich gleich auf Tour“, verspricht sie.

Immer in Aktion, das ist typisch für Katharina. „Mein zweites Hobby ist Joggen“, sagt sie. Im Urlaub auf Mallorca sei sie ganz spontan einen Halbmarathon gelaufen. „Nach dem Ball ist mein nächstes Ziel ein richtiger offizieller Marathon.“

